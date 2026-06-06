Het is maar goed dat dit van te voren allemaal uitgebreid is uitgedacht, anders zou het weleens vervelend lang kunnen gaan duren. Terwijl Amerika al weken elke gelegenheid aangrijpt om te benadrukken dat er ieder moment een akkoord kan worden gesloten, wijst steeds minder erop dat er daadwerkelijk eentje ophanden is. Vannacht lanceerde Iran maar weer eens ballistische raketten, zeven stuks liefst, richting Amerikaanse doelen in de regio, meer specifiek legerbases in Bahrein en Koeweit. Zes daarvan werden door de VS uit de lucht geplukt; eentje slaagde er ook zonder interventie niet in het beoogde doel te bereiken. Geen gewonden dus - belangrijk voor Trump, die eerder deze week binnenskamers zou hebben aangegeven de oorlog alleen volle bak te willen hervatten als er onverhoopt Amerikaanse soldaten sneuvelen.

Dan blijft dus over: onderhandelen, en dat levert vooralsnog weinig op. Ondertussen lijkt ook het onderlinge vertrouwen tussen Israël en de VS een optater te hebben gekregen. Eerder deze week tierde Trump nog aan de telefoon tegen Netanyahu dat die "Fucking crazy" was - dit betrof geen gerucht, hij bevestigde het later zelf. Op zijn beurt zou Netanyahu zich afvragen wat er achter gesloten deuren in Amerika allemaal bedacht en besproken wordt. Nu komt NBC News met een opvallend bericht: defensie-inlichtingendienst DIA zou de dreiging van Israëlische spionage tegen Amerika naar het hoogste niveau hebben bijgesteld. Israël en het Witte Huis ontkennen, maar in dit stadium is het ook weer niet volledig onaannemelijk. Reden genoeg om maar weer eens live te gaan, kortom.