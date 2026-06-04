Opvallende zelfbeheersing dezer dagen bij de vredespresident, bekend van oorlog. Het rommelt en rammelt in en rondom Iran, wat de suggestie zou kunnen wekken dat de wapenstilstand z'n langste tijd heeft gehad, maar niets is minder waar, verzekert Trump ons in een filosofische oprisping ("In dat deel van de wereld betekent een staakt-het-vuren dat je iets gematigder schiet dan voorheen"). Subtekst: in weerwil van zijn vriend Netanyahu (of nu ja) heeft Trump echt helemaal geen zin om het vechten te hervatten. Dat komt overeen met een bericht in de Wall Street Journal: pas als er Amerikaanse soldaten worden omgebracht, zou hij overwegen de wapens weer op te pakken. Overigens gaan de vredesonderhandelingen volgens de president hartstikke goed. Later meer; we gaan live.

Instant update Israël en Libanon kwamen vannacht in Washington een staakt-het-vuren overeen, waar naar verluidt ook Hezbollah zich aan zou houden; dat is inmiddels door zowel Hezbollah als Israël verbroken.

Update 13:20 - Nou het hoge woord is eruit: Hezbollah vindt dat hele staakt-het-vuren een ontiegelijk kudtidee, en doet derhalve niet mee. Het waren drie prachtige uren!

Update 15:01 - Kennelijk heeft Hezbollah-baas Naim Qassem himself zojuist ook wat geroepen. "Zolang onze dorpen worden gebombardeerd en ons volk wordt gedood, zal Noord-Israël niet veilig zijn." En: "Onderhandeling met Israël zijn schaamteloos." En: "Zolang Israël in Libanon is, gaat het verzet door." Beetje kip + ei allemaal, maar goed.