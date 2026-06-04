Liveblog oorlog Iran. 'Trump wil oorlog alleen volledig hervatten als er Amerikaanse soldaten sterven', staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon meteen verbroken
Nummer 135 dames en heren, 134 las u hier
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
In that part of the world, a ceasefire is when you are shooting in a more moderate manner. pic.twitter.com/0mLQXf9mW8
Opvallende zelfbeheersing dezer dagen bij de vredespresident, bekend van oorlog. Het rommelt en rammelt in en rondom Iran, wat de suggestie zou kunnen wekken dat de wapenstilstand z'n langste tijd heeft gehad, maar niets is minder waar, verzekert Trump ons in een filosofische oprisping ("In dat deel van de wereld betekent een staakt-het-vuren dat je iets gematigder schiet dan voorheen"). Subtekst: in weerwil van zijn vriend Netanyahu (of nu ja) heeft Trump echt helemaal geen zin om het vechten te hervatten. Dat komt overeen met een bericht in de Wall Street Journal: pas als er Amerikaanse soldaten worden omgebracht, zou hij overwegen de wapens weer op te pakken. Overigens gaan de vredesonderhandelingen volgens de president hartstikke goed. Later meer; we gaan live.
Instant update Israël en Libanon kwamen vannacht in Washington een staakt-het-vuren overeen, waar naar verluidt ook Hezbollah zich aan zou houden; dat is inmiddels door zowel Hezbollah als Israël verbroken.
Update 13:20 - Nou het hoge woord is eruit: Hezbollah vindt dat hele staakt-het-vuren een ontiegelijk kudtidee, en doet derhalve niet mee. Het waren drie prachtige uren!
Update 15:01 - Kennelijk heeft Hezbollah-baas Naim Qassem himself zojuist ook wat geroepen. "Zolang onze dorpen worden gebombardeerd en ons volk wordt gedood, zal Noord-Israël niet veilig zijn." En: "Onderhandeling met Israël zijn schaamteloos." En: "Zolang Israël in Libanon is, gaat het verzet door." Beetje kip + ei allemaal, maar goed.
Ondertussen in Libanon
IAF struck Yohmor, just north of the Litani River in southern Lebanon. pic.twitter.com/u8Cov30jbN— Open Source Intel (@Osint613) June 4, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Zware Iraanse aanvallen op Koeweit en Bahrein, Amerika 'verdedigt' met tegenaanval Qeshm, 'wapenstilstand intact'
Ja met zoveel lawaai kunnen we de stilte voor de storm niet horen in Liveblog 134. Liveblog 133 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump wil aanpassingen deal, nog strenger omtrent uranium, IDF herneemt KRUISVAARDERSKASTEEL Beaufort Zuid-Libanon
Nog steeds de stormte voor de stil in alweer Liveblog 131. Liveblog 130 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Vance: 'Deal wapenstilstand 60 dagen heel dichtbij, maar nog niet rond, Trump moet nog beslissen'
De stormte voor de stil in liveblog 129 alweer, Liveblog 128 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Akkoord over wapenstilstand van 60 dagen lonkt, 'onderhandelen lastig door slecht bereikbare Mojtaba Khamenei'
124 las u hier; dit is alweer liveblog nummer 125
Liveblog oorlog Iran. 'VS bereiden nieuwe aanvallen op Iran voor', 'Ivanka Trump was doelwit van opgepakte Garde-terrorist'
Een twee drie liveblog nummer 123, liveblog 122 las u HIER