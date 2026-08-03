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Niemand wil Jesse Klaver Zomer NS Abo en als je het wel neemt wordt het automatisch verlengd

Plannetje PRO blijkt ordinaire marketing SCAM Wouter Koolmees

Weet u nog, eind april? Heel Nederland in de piepzak vanwege de energiecrisis (tussenstand, red.) en het kabinet nog wel het meest, want dat wilde helemaal niks doen tegen de dreigende energiearmoede, maar ook voor niks doen heb je een meerderheid nodig. Die kwam er door Jesse Klaver een of ander treinabonnement te beloven waarmee je 49 euro moest betalen om op tijden dat het net niet uitkomt in een vieze trein die te laat is te gaan zitten. Klinkt als een matig plan en dat zijn 17,8 miljoen Nederlanders met u eens, want die hebben dit abonnement niet genomen. EW volgtde het spoor van het geld en legt uit dat er maar 550.000 maandabonnementen zijn verkocht, aan minder dan 550.000 mensen, terwijl op meer dan een miljoen maandabonnementen was gerekend. Het geld dat de Staat overhoudt komt gelukkig goed terecht, want dat gaat terug naar de belastingbetaler naar gemeenteambtenaar Jasmijn naar het klimaatfonds. Maar! Wouter Koolmees is alsnog de lachende derde want iedereen die zijn abonnement niet opzegt wordt namelijk automagisch verlengd en mag 127 (of 59) euro aftikken. Uitstekende marketing-scam van de NS wel.

Goeie vraag wel

Tags: ns, koolmees, pro, jesse klaver
@Ronaldo | 03-08-26 | 20:02 | 99 reacties

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@Mosterd | 11-07-26 | 10:30 | 264 reacties
Esmah Lahlah in een gang
Jesse Klaver bij een windmolen

FOUR MORE YEARS! Koolmees blijft bij NS

Waar Koolmees eens op moet broeden is hoe treinreizen minder vervelend wordt

@Mosterd | 13-05-26 | 18:05 | 93 reacties

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