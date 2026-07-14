EN NOU IS HET AFGELOPEN MET... Tassen op stoelen in de trein
Kon ook niet meer he
Eindelijk eindelijk eindelijk. De NS stelt orde op zaken en rekent voorgoed af met
vertragingen tuig dat praat in de stiltecoupé tuig dat NS-personeel mishandelt tuig dat meurende rijstwafels of een broodje gekookt ei eet in een volle trein tuig met een koptelefoon die zo hard staat dat iedereen in de coupé zijn kutmuziek moet aanhoren tuig zonder kaartje asielzoekend tuig zonder kaartje tuig dat keihard zit te bellen tuig dat links stilstaat op de roltrappen tuig dat daar iets van zegt station Almere Centraal station Almere Muziekwijk station Almere Oostvaarders alle andere stations in Almere grote groepen scholieren grote groepen bejaarden dagjesmensen mensen die voor hun werk met de trein reizen mensen in het algemeen treinen in het algemeen autisten die treinen cool vinden autisten met treinen op zolder mensen met Joden op zolder mensen die Joden op de trein willen zetten Kedeng Kedeng Wouter Koolmees TUIG DAT HUN TAS OP EEN STOEL NEERZET. Mag niet meer. Ook niet als het helemaal niet druk is in de trein. Dus denk erom, anders krijg je tikken van de de NS-BOA. FOEI!
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