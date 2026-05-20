Boaatjesdag. Eerste NS-boa's op jacht met wapenstok
Beste reizigers, opgelet!
Slecht nieuws voor alle
beste slechtste reizigers van Nederland die de boel alleen maar een beetje versjteren, snotdoekjes aan stoelen vegen, boterhammen smeren op een bordje van treinvloer, toiletten onderkotsen, zitten waar ze moeten staan, staan waar ze moeten zitten, andere reizigers en spoorpersoneel intimideren, bedreigen en op andere manieren lastigvallen en natuurlijk voor SpoorPallies: vanaf vandaag slaat de NS keihard terug. Eerst om het zwaar getroffen Rotterdam te assisteren bij de wederopbouw, later om alle Nederlandse spoorwegen vredig en tuigvrij te maken. Vanaf hedenmorgen zijn maar liefst - niet schrikken - TWEE HELE NS-BOA'S op pad met de lange lat der spoorrechtvaardigheid. Voelt u dat? Dat is het blauwgele NS-zonnetje dat weer schijnt.
Het Koolmees-effect
We wachten af...
