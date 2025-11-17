Zoals het bijna altijd gaat: de Raad van State adviseert tegen 's lands weerbaarheid maar heeft naar de juridische letter gelijk. Demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) wilde in lijn met het eerdere niet-demissionare besluit onder MinJus Van Weel en daarvoor weer Ruttes MinJus Yesilgöz een verbod invoeren op religieuze uitingen bij buitengewoon opsporingsambtenaren. En dan vooral die talloze mieterse keppels en kruisjes! Momenteel mogen gemeenten zo'n verbod zelf bepalen, maar meerdere kabinetten willen het al jaren landelijk verbieden.

Maar daar adviseert de RvS nu dus tegen, en minister Van Oosten heeft gezegd dit advies te honoreren en het verbod uit te stellen, om vervolgens te proberen het via de propere juridische wegen en wetgeving te realiseren. De RvS schrijft: "Het is mogelijk om beperkingen te stellen aan de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dat moet dan wel gebeuren in of in elk geval op basis van een wet in formele zin. Dit waarborgt dat het parlement, dus zowel de Eerste als de Tweede Kamer, hiermee instemt. (...) De Afdeling advisering van de Raad van State heeft ernstige bezwaren tegen het ontwerpbesluit en adviseert dit besluit niet te nemen." Wetten zijn gestolde cultuur, maar hoe diep rijkt het stolsel nog?