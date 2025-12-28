Geheel Brits kabinet euforisch over """terugkeer Britse""" Egyptenaar: wil "genocide op alle blanke mensen", haat homo's en uiteraard joden
Met afstand het meest pathologisch clowneske 'land' in de lade en dat zegt nogal wat
Hallo witte mensen! ("especially Dutch"!)
Elk normaal land laat zo'n duistere gek wegrotten in de kerkers van De Rechtgeleide (Al-Sisi) en is allang blij dat het niet op eigen bodem rondkruipt. Maar dit is Engeland onder de Britse PvdA. Dus het hele kabinet (zie afbeelding onder tekst) euforisch over de """terugkeer""" van Egyptische 'activist' Alaa Abd El-Fattah (wiki) die in NIETS Brits is en daar ook NOOIT gewoond heeft. Het enige wat 'Brits' aan hem is, is dat zijn moeder daar in 1956 geboren werd, omdat haar Egyptische ouders destijds in Londen studeerden en op TWEEJARIGE leeftijd weer voorgoed naar Egypte vertrok. Op die grond kreeg hij in 2022 onder Torrie-bewind Brits staatsburgerschap terwijl hij in een Egyptische gevangenis zat wegens activisme tegen Al-Sisi's rechtgeleide, legitieme en smetteloze bewind.
En hij houdt er nogal wat brisante opvattingen op na. Zo is volgens hem "de mensheid niet verlost tot we een genocide op alle blanke mensen plegen (sommige van mijn beste vrienden zijn blank)" en meer - van - zulks over u en de uwen. Ook homo's en homohuwelijk vervloekt hij en hoe kan het ook anders: de 'zionisten', waarover hij ontelbare dingen over schreef die in deze tweet het beste samengevat worden: "Dear zionists please don't ever talk to me. I'm a violent person who advocated the killing of all zionists including civilians, so fuck off." De Britten die hem nu zonder enige reden in het hart sluiten noemde hij overigens "apen en honden", en hij noemt zichzelf "far from British". Kortom: een onverrassende lieveling van het wereldwijde acteursgilde, dat we in plaats van zijn """gedichten""" eens zijn tweets voor zouden zien lezen.
De BBC vermeldt natuurlijk alleen zijn tweets over zionisten en laat de veel belangrijkere tweets over genocide op alle blanken uiteraard achterwege.
Wel belangrijk op te merken dat het heerschap geen islamist is, en ook protesteerde tegen het bewind van de Moslimbroederschap. Onze lezing: het is een oprecht getroebleerde, weinig smaakvolle, ietwat duistere gek die op zijn Egyptische afkeer van homorechten na het meest lijkt op de modale intersectionele, 'pro-Palestijnse' demonstrant.
Nog meer fraais overigens: het eerste dat hij op Britse bodem deed was het retweeten van KRITIEK OP STARMER omdat hij Al-Sisi bedankte voor zijn vrijlating. En oh ja z'n gehandicapte zoon woont al jaren in het Engelse Brighton, zit op een speciale school en zal de rest van zijn leven onderhouden worden door de Britse belastingbetaler.
Meer beeld na de breek.
Lol gvd-update 15:46 - Iemand heeft een AI-video gemaakt waarin die acteurs nu inderdaad z'n tweets ipv 'gedichten' voorlezen.
Premier Child Harmer, MinBuz, vice-premier en minister Midden-Oosten in koor euforisch over z'n terugkeer
Lol gvd (AI-bewerking van al die acteurs die nu z'n tweets ipv 'gedichten' voorlezen'
This is of course not real, it's an AI creation and I don't support what is being said at all.— Scott Cheggs (@Mr_Scott_Cheggs) December 28, 2025
But all of those people really do openly support Alaa Abd El-Fattah, the man who really did make those comments.
He is fully supported by Starmer too. pic.twitter.com/sVW5cKfz5Z
Een vies, getroubleerd aanzicht
Alaa Abd El-Fattah was born in Cairo, raised in Egypt, and has never lived or worked in Britain.— Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) December 27, 2025
He hates white people.
He said he wanted to kill all Zionists.
He wanted to kill police and white men.
Sure, he took part in Arab Spring.
But we owe nothing to this self-admitted… https://t.co/BIiF12PQH9 pic.twitter.com/Ud1RN3BLqk
Het gevierde heerschap over u en de uwen
LOL tweets voorlezen zou idd geweldig zijn
Braindead celebrities are reading out a poem by notorious scumbag Alaa Abdel Fattah.— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) December 28, 2025
I'd pay money to see them read out his tweets. pic.twitter.com/Bgdkrzwd1n
Betalen Nick (30, kan geen koophuis betalen om eigen gezin te starten)
You 🫵pay for the Egyptian antisemite's son to go to special school in the UK. And you🫵will be obliged to pay for the inevitable coucil house and Motability car. Because the needs-based society is for everyone from anywhere, except you 🫵, Nick - because you 🫵 need to pay pic.twitter.com/lyaXzj8uTw— MrHobbes (@VintageMrHobbes) December 28, 2025
Nee flikker op
The amount of personal abuse now directed at @Keir_Starmer on X is totally unacceptable.— George Foulkes (@GeorgeFoulkes) December 27, 2025
It’s fair enough to disagree with him, his policies & his government but to descend to the nasty personal comments now posted shows ignorance but also spite, wickedness & hatefulness
