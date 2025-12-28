Met afstand het meest pathologisch clowneske 'land' in de lade en dat zegt nogal wat

Elk normaal land laat zo'n duistere gek wegrotten in de kerkers van De Rechtgeleide (Al-Sisi) en is allang blij dat het niet op eigen bodem rondkruipt. Maar dit is Engeland onder de Britse PvdA. Dus het hele kabinet (zie afbeelding onder tekst) euforisch over de """terugkeer""" van Egyptische 'activist' Alaa Abd El-Fattah (wiki) die in NIETS Brits is en daar ook NOOIT gewoond heeft. Het enige wat 'Brits' aan hem is, is dat zijn moeder daar in 1956 geboren werd, omdat haar Egyptische ouders destijds in Londen studeerden en op TWEEJARIGE leeftijd weer voorgoed naar Egypte vertrok. Op die grond kreeg hij in 2022 onder Torrie-bewind Brits staatsburgerschap terwijl hij in een Egyptische gevangenis zat wegens activisme tegen Al-Sisi's rechtgeleide, legitieme en smetteloze bewind.

En hij houdt er nogal wat brisante opvattingen op na. Zo is volgens hem "de mensheid niet verlost tot we een genocide op alle blanke mensen plegen (sommige van mijn beste vrienden zijn blank)" en meer - van - zulks over u en de uwen. Ook homo's en homohuwelijk vervloekt hij en hoe kan het ook anders: de 'zionisten', waarover hij ontelbare dingen over schreef die in deze tweet het beste samengevat worden: "Dear zionists please don't ever talk to me. I'm a violent person who advocated the killing of all zionists including civilians, so fuck off." De Britten die hem nu zonder enige reden in het hart sluiten noemde hij overigens "apen en honden", en hij noemt zichzelf "far from British". Kortom: een onverrassende lieveling van het wereldwijde acteursgilde, dat we in plaats van zijn """gedichten""" eens zijn tweets voor zouden zien lezen.

De BBC vermeldt natuurlijk alleen zijn tweets over zionisten en laat de veel belangrijkere tweets over genocide op alle blanken uiteraard achterwege.

Wel belangrijk op te merken dat het heerschap geen islamist is, en ook protesteerde tegen het bewind van de Moslimbroederschap. Onze lezing: het is een oprecht getroebleerde, weinig smaakvolle, ietwat duistere gek die op zijn Egyptische afkeer van homorechten na het meest lijkt op de modale intersectionele, 'pro-Palestijnse' demonstrant.

Nog meer fraais overigens: het eerste dat hij op Britse bodem deed was het retweeten van KRITIEK OP STARMER omdat hij Al-Sisi bedankte voor zijn vrijlating. En oh ja z'n gehandicapte zoon woont al jaren in het Engelse Brighton, zit op een speciale school en zal de rest van zijn leven onderhouden worden door de Britse belastingbetaler.

Lol gvd-update 15:46 - Iemand heeft een AI-video gemaakt waarin die acteurs nu inderdaad z'n tweets ipv 'gedichten' voorlezen.