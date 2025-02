Als onderdeel van "Fase 2" van de wapenstilstand zou de IDF zich volledig terugtrekken uit de 'Philadelphi Corridor', de Egyptisch-Gazaanse grensstrook nabij Rafah. Het complex van zo'n 200 tunnels dat daar tussen en Egypte en Gaza liep was Hamas' grootste bevoorradingsroute, en om die reden zegt Israël nu zich er toch niet terug te willen trekken. Een Israëlische official zegt tegen Israëlische journalisten: "We will not leave the Philadelphi Corridor. We will not allow the Hamas murderers to again roam our borders with pickup trucks and guns, and we will not allow them to rearm through smuggling."

In ander nieuws voerde Israël gisteren opnieuw luchtaanvallen in Zuid-Syrië, volgens de IDF op "militaire opslagplaatsen" nabij Damascus, waar zeer waarschijnlijk militaire hardware van Assads krijgsmacht opgeslagen stond. Israëlische MinDef Katz licht toe: "The Air Force is attacking strongly in southern Syria as part of the new policy we have defined of pacifying southern Syria – and the message is clear: we will not allow southern Syria to become southern Lebanon. Any attempt by Syrian regime forces and the country’s terrorist organizations to establish themselves in the security zone in southern Syria — will be met with fire."

Netanyahu liet eerder deze week al weten dat Israël voorlopig van plan is in Zuid-Syrië te blijven om de veiligheidsbuffers tussen het nieuwe (en toe nu toe jegens Israël kalme en neutrale) soennitische regime intact te houden. Ook eist hij de volledige demilitarisatie van de Zuid-Syrische provincies, en zegt er geen gewapende aanwezigheid van het Syrische regime of andere groeperingen te zullen accepteren.

Daar tegenover staat overigens wel dat Israël Syriërs die in de bufferzones wonen uitnodigt in Israël te komen werken. Veelal betreffen het Druzen.