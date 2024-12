Internationale, Engelstalige media waren gisteren zonder camera's en andere opnameapparatuur op spreekuur bij Syriës nieuwe leider Jolani. Daarin bevestigde hij expliciet wat al een week impliciet duidelijk was: "We do not want any conflict whether with Israel or anyone else and we will not let Syria be used as a launchpad for attacks. The Syrian people need a break, and the strikes must end and Israel has to pull back to its previous positions." Verder spreekt hij zijn hoop en 'eis' uit dat Israël de IDF-bufferzone in Syrië weer ontmantelt en zich terugtrekt achter de Israëlische grens, waarna Jolani de grensovereenkomst van 1974 zegt te zullen eren.

Evenzo opmerkelijk, Jolani geeft inmiddels aan weer liever bij zijn geboortenaam Ahmed al-Shara genoemd te worden. En zijn nom de guerre 'Jolani' (Golani) is natuurlijk een verwijzing naar de betwiste Golanhoogten. Het lijkt erop dat hij zijn dromen van het "veroveren van Jeruzalem" uit zijn Al-Qaida-jaren echt achter zich heeft gelaten. En daarin speelt ongetwijfeld mee dat iedereen weet dat zijn HTS de verovering van Syrië regelrecht te danken heeft aan Israëls vernietiging van Assads Pretoriaanse Garde, namelijk Hezbollah.

Maar het strijdtoneel is nog niet ten einde, want er lijkt een Turks-Syrisch offensief ophanden tegen het Koerdische YPG/PKK-bewind in Noord-Syrië. Naar verluidt hebben Syrische troepen hun voorbereidingen afgerond voor een duw Noordwaarts. Tegelijkertijd zeggen Pentagon officials tegen de New York Times dat Turkije op het punt staat met Turkse troepen en 'geallieerde milities' Zuidwaarts te duwen.

Kortom: de Koerden krijgen het deze week nog van boven en onder. Meer beeld na de breek.