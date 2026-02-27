Markant bericht uit Utrecht, waar de lokale universiteit vorig jaar veelvuldig werd bezet door idealistische adolescenten met een warm kloppend hart voor de Palestijnse zaak. Die werden daar namelijk bij geholpen door: iets oudere idealisten met een warm kloppend hart voor de Palestijnse zaak, en mogelijk een arbeidsovereenkomst bij de Universiteit Utrecht. "Ik moet eerlijk zeggen dat het op een gegeven moment voor de politie een kwestie was van dweilen met de kraan open. Het pand was nog niet ontruimd of er zat alweer een groep in," blikt burgemeester Sharon Dijksma terug. "Als het van binnenuit geopend wordt en er worden dan allerlei mensen binnen gelaten, dan is het voor ons wel heel lastig om die vervolgens met stevige inzet er voortdurend weer uit te halen." Dat kwam overigens niet "door het college van bestuur, maar er zijn mensen, studenten of anderen, die daar een rol in spelen." Ja je zou zeggen, zoek dan even uit hoe dat precies zit, maar klaarblijkelijk is dat niet belangrijk genoeg. Heel raar allemaal.