Helemaal geen gezellige beelden uit Utrecht waar (vermoedelijk) twee moslima's het afgelopen maandag met een agent aan de wapenstok kregen onder het befaamde Bollendak, na een melding van een 'overlastincident' waarbij 20 mensen betrokken zouden zijn. Van die 20 mensen wordt in ieder geval op beeld één gesluierde dame aangehouden, en dat laat de agent haar ook weten. Wat volgt is de andere vriendin en plotseling een karate kick van de agent (die alleen nog z'n benen vrij had) waardoor de boel escaleert. "Een van de betrokkenpolitiemedewerkers zou (...) door een vrouw uitgescholden en beledigd zijn. Een 23-jarige verdachte -de vrouw die op de video wordt meegenomen - werd aangehouden." Daarnaast werd een 39-jarige verdachte uit Rotterdam opgepakt voor [belediging en belemmering](Een 39-jarige verdachte uit Rotterdam wilde de aanhouding voorkomen en beledigde de agent. Ook deze verdachte is aangehouden. Hij wordt verdacht van belediging en belemmering). De filmende omstander van de beelden hieronder heeft zijn 'wollah het is een racist' uiteraard al klaar en een politiewoordvoerder laat weten: "Wij realiseren ons dat deze beelden heftig zijn en vragen oproepen over onder meer racisme." Daarom waagt de politie zich nadat de video al flink rondging eerst aan een eigen onderzoek om te beoordelen of de trap en klappen misschien niet gewoon terecht waren of dat de agent toch een racist is wollah.