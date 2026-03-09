Wereld Barbiedag in het StamCafé
Geen lofzang.
[VOLG LIVEBLOG 23 IRAN/ISRAËL/VS HIER]
Met Barbie zit het zo: het (niet ze) is overal, onvermijdelijk en in overvloed, en dat sinds 1959. Barbie verblijft meestentijds in een kinderhand, maar soms ook in een grotemensenhand, Barbie heeft een eigen museum, Barbie heeft een film en Barbie heeft, net als mensen, een maker: Ruth Handler van speelgoedfabrikant Mattel. Deze kwade genius is gelukkig al een tijd niet meer onder ons, maar haar snode plannen om de grenzen wagenwijd open te zetten voor Barbies worden voortgezet door haar zieke geestverwanten. Door die gekken zit de wereld inmiddels opgescheept met misschien wel tienduizenden soorten Barbiepoppen waar iedereen ongelukkig van wordt. Superdivers ook allemaal die vrouwennabootsingen, terwijl niks een échte vrouw overtreft. Dat krengenarsenaal bestaat o.a. uit Gewone Barbie, Blinde Barbie, Beroerde Barbie, Brekebeen Barbie, Big Barbie, Margot Robbie Barbie, Barbie met Fiat (een pop kan niet rijden dus wat dat betreft wel een sterke gelijkenis met een vrouw, red.), Down Barbie, Autistische Barbie, Barbie te rolstoel en BiemBarbie. We krijgen ze dus niet weg, terwijl we al zo ontzettend lang van een Barbieloze wereld dromen. Barbie is de ayatollah onder de speelgoedpoppen, alleen zul je net zien dat Barbie nooit een ballistische, Israëlische of andersoortige raket op het koppie krijgt. Dus blijven we dromen (of Iran-updates volgen), samen met u, in dit StamCafé, van de dag waarop we van ónze Maker één Barbie mogen wegwensen. Welke Barbie echt weg moet mag u hieronder pollsgewijs bepalen. Proost op de Barbieloze droom en oant moarn.
WEG ERMEE
Welke Barbie moet weg?
Hoe Barbie mensen tot waanzin drijft
