Er was eens... een mooie jongensvis, Stick geheten, die niet zwemmen kon. Daar zou het verhaal bij kunnen ophouden, ware het niet dat zijn visvrienden, Kareltje Kabeljouw, Sammy Zalm, Ferry Doedens (een aal), Ans Jovis, Emile Schelvis en Mona de Paling hem gaarne wilden helpen. Alleen ging dat nog niet zo makkelijk omdat er door de regeltjesgekte in de Noordzee, waar ze allen al vier jaar woonden, er maar weinig oefenruimte was overgebleven voor de jonge vis. En dat niet alleen, want er zwom allerlei gespuis rond dat zijn zwemlessen poogde te voorkomen. Zo waren er Ayatollah Kibbeling en Donald Tonijn continu in conflict en dat leidde tot rumoer bij de hoge visraad die alle vissen verbood nog langer te zwemmen. Zelden was er zo'n harde klap uitgedeeld in de viswereld en Tonijn en Kibbeling kookten in hun eigen sop en drukten met hun vinnen op de atoomknopjes in hun kantoor, wat de hele viswereld vernietigde. Alle vissen werden gefrituurd en zonken richting verschroeide bodem. Maar het godswonder geschiedde dat het net op dat moment de vis Stick lukte om te zwemmen. Alleen had hij daar dus geen moer meer meer aan daar hij luttele milliseconden later een tot visstick gemaakte werd. Stick en al zijn vriendjes waren gestorven, diep in de zee waar zich ooit die prachtige viswereld bevond.

Vindt u het nou helemaal geen leuk verhaal of juist vele malen te lang voor een kort verhaal, dan kunt u hieronder ook gewoon een waar kort verhaaltje van meester Carmiggelt beluisteren óf probeer eens een boek van iemand met een heel lange naam, zoals Emma Doude van Troostwijk, die een wonderlijke en navrante debuutroman (Mensen van de dag) schreef met op elke bladzijde een schitterend kort verhaal, gezamenlijk een zeer groot en groots verhaal vormend dat raakt en eindelijk een krachtige literaire stem geeft aan GEN Z. Of probeer zelf anders een verhaal in één zin te maken in de comments. Hoe dan ook: de tap is open. Proost!