Tweede Carrier Strike Group 'vier dagen verwijderd van Suezkanaal', 108 tankvliegtuigen verzameld, Starmer 'verbiedt' Amerikaans gebruik basis Diego Garcia
Turbo Long op het militair-industrieel complex!
USS Ford in the Strait of Gibraltar entering the Mediterranean @NavForTracker @NavyLookout @USNavy pic.twitter.com/pQeMWudpva— David Parody 🇬🇮 (@dparody) February 20, 2026
Kort verhaal lang: binnenkort TWEE Amerikaanse Carrier Strike Groups inclusief detroyers en onderzeeërs met kruisraketten, met vliegdekschepen meegeteld in totaal zo'n 200 straaljagers, inmiddels 108 verzamelde tankvliegtuigen, zes E-3 radarvliegtuigen (40% van de gehele operationele vloot). En dat plus de GEHELE ISRAËLISCHE LUCHTMACHT die ook zonder Amerikaanse dekking al 12 dagen onweersproken en vernietigend vrij spel had boven Iran - kun je nagaan wat deze armada's tezamen aan kunnen richten. Ook lijkt een klein aantal Britse en misschien Duitse straaljagers in positie gebracht om bij te dragen aan luchtverdediging tegen Iraanse ballistische raketten.
Als de USS Gerald Ford Strike Group de huidige snelheid van 15 knopen (27 km/u) aanhoudt is deze binnen 5 dagen bij de ingang van het Suezkanaal, als ze opschakelen naar 20 knopen (37 km/u) binnen 4 dagen. Vanaf daar is het natuurlijk nog even doorstomen richting de Perzische Golf, maar ook vanaf de Israëlische kust zouden de straaljagers met eerdergenoemde tankers al boven Iran kunnen opereren. Dat kan Israël immers ook.
Het enige dat nog mist is de plaatsing van Amerikaanse strategische bommenwerpers (B-2 Spirits, B-1 Lancers en misschien B-52's) op de """Britse""" eilandengroep Diego Garcia (maps). Daar stonden ze vorige keer namelijk ook, maar nu doet Child Harmer (Keir Starmer) ineens moeilijk en lijkt hij het Amerikaanse gebruik te weigeren wegens """internationaal recht""" (wat niet bestaat). Hij zou de eilanden namelijk, zonder ook maar enig rendement, overdragen aan Chinese bondgenoot Mauritius, en die """overheid""" heeft protest aangetekend tegen het Amerikaanse gebruik om Iran aan te vallen. Heel vreemd overigens, want als je dan toch perse wil doen alsof er zoiets bestaat als internationaal recht, dan schrijft dit recht juist voor dat zowel Engeland als Amerika het eiland naar eigen inzicht mogen gebruiken.
Ook vlogen er weer vier (!) allergrootste militaire transporttoestellen namelijk de C-5 Galaxy's richting Europa. Mogelijk transporteren ze aanvullende luchtverdedigingsplatformen of zelfs munitie.
We blijven kijken.
Update 14:43 - Trumps MinBuz ontmoet zeer binnenkort Britse MinBuz Yvette Cooper om het over Diego Garcia te hebben.
Ondertussen moet Iran het hebben van hun karakteristiek debiele AI-filmpjes
JUST IN: USS ABRAHAM LINCOLN SUNK BY IRAN, AI VIDEO POSTED BY IRANIAN TV pic.twitter.com/YkkyF3tWH4— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 20, 2026
Senjata andalan rezim Iran saat ini: AI buatan Amerika.— Vi Tu (@vianratulangi) February 18, 2026
pic.twitter.com/VjSJhkJ7iL
The IRGC in Iran are improving their (Ai) defenses tremendously pic.twitter.com/AgvOPTVz7i— Tōma 🐎 (@NationOfEldia) February 14, 2026
The USA has surrounding Iran with aircraft carriers, fighter jets, and nuclear submarines.— Am Yisrael Chai 🐙 (@AmYisraelChai_X) February 9, 2026
Iran has responded by posting this AI video showing the USS Abraham Lincoln being attacked by drones, gunboats, missiles, and submarines. The end shows American soldiers captured by… pic.twitter.com/IZXsWEooxH
Channels affiliated with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) are circulating a video created using Artificial Intelligence (AI) which shows an Iranian missile attack on an aircraft carrier and other surface vessels with the U.S. Navy. pic.twitter.com/0JjnesMpfe— OSINTdefender (@sentdefender) February 16, 2026
🚨 WILD VIDEO— WAR (@warsurv) February 18, 2026
As talks with the 🇺🇸 United States continue, media linked to Iran’s Islamic regime has released a new AI generated video issuing threats against Donald Trump and the U.S. Navy.
The message claims
“All aircraft carriers in the Middle East have been sunk, Mr.… pic.twitter.com/XSKXdwSMs4
The regime in Iran is now putting out AI videos of themselves defeating America.— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) January 26, 2026
It's so, so pathetic.
pic.twitter.com/c9YuKaixS6
