Welja. NRC weer eens boos op Harry Potter vanwege """transfobie""" JK Rowling
Het laatste beetje cultuur dat er nog over is in het Westen moet kennelijk ook kapot
Bij NRC hebben ze een recensent met een Harry Potter trauma en kennelijk zijn ze op de rest van de redactie net zo gek, anders hadden ze niet dit verdrietig saaie en oneindig vaak herhaalde opiniestukje getiteld 'Veel mensen beseffen niet hoeveel invloed J.K. Rowling heeft op het inperken van transrechten' onder het kopje 'transfobie' en (godbetert) 'nieuws' geplaatst. Het is dus voor de Slijpsteen van de
Geest Toverstaf 'nieuws' dat er iedere keer dat er ergens iets gebeurt met Harry Potter allemaal van die trans activisten (of transactivisten, geen idee wat je nou precies moet schrijven van al die door en door post-moderne) opduiken die iedereen die gewoon gezellig een avondje naar het theater willen opzadelen met een schuldgevoel van hier tot Casablanca omdat de bedenker van Harry Potter nou eenmaal de rechten van Harry Potter bezit en dus ook een paar centjes krijgt. Wij gaan toch ook niet mensen oproepen nooit meer op een NRC Reis onder begeleiding van Carolien Roelants naar Saoedi-Arabië te gaan alleen maar omdat die krant Wilfried de Jong heeft laten denken dat ie kan schrijven. Kom op hee.
FOTO (ANP) - Vervelio's aan het werk in Londen
Parlementariërs Senegal hebben te veel Harry Potter boeken gelezen
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Topbaantjesverzamelaar Sandra Phlippen voegt baantje als commissaris Mediahuis NRC toe aan collectie
D66'eriger worden carrièrestappen niet
NRC-columnist: MAGA zeggen MAGNIET
Make Hete Takes Great Again!
Maar zou u dit doen?
Ze vroeg ons om een petitie. We gaven haar vlak voor het reces nog een paar maanden salaris.
ZELFPLAGIAAT in NRC-rubriek 'Ikje'
DE JOURNALISTIEKE PRINCIPES VAN NRC
NRC vraagt zich af: doen feiten er nog toe?
Handig, wij hebben net 10 artikelen uit NRC cadeau gekregen