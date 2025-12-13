Voor onder de boom of gezellig bij het haardvuur

NRC is misschien wel onze favorietste krant van allemaal, en dat terwijl alle kranten ons lief zijn. Maar goed, het is als kiezen tussen je kinderen, je pikt de allerfavorietste er zo uit. En toen wij onlangs - NRC komt (NOG) tot ons via het sociale medium X - weer eens het einde van een zo'n prachtstuk haalden, viel ons oog op een absolute TOPACTIE van jewelste, een actie zo wonderschoon dat we die eigenlijk op Black Friday hadden verwacht. We mogen als trouw abonnee namelijk elke maand 10 artikelen cadeau doen aan niet-abonnees. Boft u even met ons abonnement zeg (u bent geen abonnee, geef maar toe). Dus bij dezen hieronder een selectie van 10 iconische NRC-artikelen, uit het roemrijke NRC-archief, die wij u niet willen onthouden maar juist zeker wel heel erg graag cadeau willen doen. Bedank ons niet, bedank NRC. Veel lees- en slijpplezier!

Artikel 1.

Goed, dit sublieme en zelfs compleet fijngeslepen artikel van een oud-NRC'er (we zouden al haar artikelen wel willen aanbieden maar we moesten spijkerharde keuzes maken) ligt misschien voor de hand omdat we er zelf al niet uitgesproken over raakten, maar u moest het doen met screenshots, citaten en plaatjes. Dat leek ons toch wat al te karig, daarom doen wij dit artikel integraal cadeau zodat u deze lange smulreportage uit het zonnige Spanje helemaal zelf kunt uitprinten om aan de muur te hangen en te bewonderen. Lees hier: ‘Je cloud droogt mijn rivier op!’ Op het Spaanse platteland woedt een strijd tussen boeren en datacenters over water - Oumaima Abalhaj

Artikel 2.

Eigenlijk niet eens één artikel. Dit is een verzamel-ze-allemaal-combodeal: alles van Hugo Logtenberg voor de prijs van 1! En alsof alle stukken van Hugo "Ik bid nie veur veertig bronnen" Logtenberg nog niet genoeg waren, krijgt u er als BONUS een stuk van de ombudsman óver Hugo Logtenberg bij, onder het motto 'Massa is Kassa'. Doe er uw voordeel mee. Lees hier bijvoorbeeld: Informateur Wijers (D66) neemt uitspraken terug – Yesilgöz is benieuwd hoe informateurs ‘alsnog met open vizier’ verder willen - Hugo Logtenberg (met Marko de Haan)

Artikel 3.

Denkt u nou: al die vluchtigheid in de nieuwscyclus van vandaag de dag, daar heb ik absoluut broertje dood aan, al krijg ik het gratis. Nou, dan hebben we een artikel speciaal voor u: een uit 2012. Over prins Friso van het onveranderlijke en helemaal niet vluchtige koningshuis. Het artikel is een totale treinramp skiramp. Zo verschrikkelijk zelfs dat toenmalig hoofdredacteur Peter Vandermeersch excuses aan de koninklijke familie aanbood wegens grove fouten in de berichtgeving van Jannetje Koelwijn (later hierom ontslag genomen/gekregen), die met haar man als bron wel even uitmaakte hoe het zat met Friso en zijn brein en dat het allemaal wel meeviel. Maar hee, van je fouten leer je juist en daarom is er sindsdien alleen maar verbetering te zien bij NRC. Wat je noemt een geluk bij een ongeluk. Lees daarom hier: Hersenschade Friso - onzeker of hij ooit nog bijkomt - Jannetje Koelewijn

Artikel 4.

In onze herinnering betekende dit stuk een waterscheiding. Tussen mensen die zagen en durfden te zeggen wat nou de ideale Israëlische man is en mensen die verblind door de holocaust niet zagen en durfden te zeggen wat nou de ideale Israëlische man is. Door NRC kon men het zien en lezen. Bijzonder wel dat de krant er later een aanpassing in aanbracht. Gewoon een goed stuk getuige de zin: de ideale Israëlische man "is pas op zijn best als hij Palestijnen vermoord, vernedert, onderdrukt en uitkleedt. Klik op de link en ontdek die man. Lees hier: Israëls obsessie met Palestijnse lichamen is morbide - Rajaa Natour

Artikel 5.

NRC publiceert ook artikelen voor de fijnproever. En die fijnproever kon door simpelweg fijnproever te zijn al in 2017 lezen dat Pieter Omtzigts positie onhoudbaar was, d.w.z. een functie elders verdiende, want NRC had hem al vanaf het begin in de smiezen alsmede door. Want ook al hadden ze misschien geen bewijs van Omtzigts Kremlinstrapatsen en Poetinpijperij, ze wisten wel dat er toch iets niet helemaal in de haak was met die snuiter. En ziet: hij richt een partij op, wint verkiezingen en verdwijnt dan weer. Hoe zit dat allemaal? Wij stellen alleen maar vragen, zoals NRC in 2017 ook deed!!1! Lees het hier op onze kosten gerust nog eens na: De positie van Pieter Omtzigt is onhoudbaar geworden - COMMENTAAR

Artikel 6.

Tussen al dat leeswerk door toch even een versnapering. Simpel en voor niets alsook doodgewoon: een artikel. Zie: Nedis draagbare radio

Artikel 7.

We weten dat u inmiddels ook verlangt naar een artikel over... GeenStijl. Oké oké,ho ho ho, rustig maar, 't is al goed, we weten dat u vies bent van preken voor eigen parochie, borstklop- en zelfpijpperij en wij-van-Wc-eend-gedoe. Maar we kunnen hier toch niet omheen aangezien het artikel wat we u hier cadeau doen het beste stukje reclame voor, de mooiste aanbeveling van en de geilste tekst over GeenStijl is die we ooit hebben gelezen. Speciaal voor de vrouwtjes daarom deze ultieme reclametekst van misschien wel onze allervrolijkste vriendin, waarin we worden vergeleken met ons broedervolk. Speciaal voor de dames! Lees: Andere ideologie, zelfde vrouwenhaat - Hassnae Bouazza

Artikel 8.

Karin Amatmoekrim schrijft bij NRC met een zilver pennetje. En wat zij op 12 november 2024 schreef over de Jodenjacht bevestigde haar kracht, die schuilt in het subtiele, die lichte toets en de suggestie, waar in feite al haar stukken van zijn doordrenkt. Jodenjacht? Juist geen antisemitisme! Joden werden niet opgejaagd omdat ze Joods zijn maar omdat Joden iets met Israël hebben. Kunnen wij ons helemaal in vinden. Karin, die nog eens zo prachtig van haar amour fou met monieur Thierry Baudet verhaalde is misschien wel onze favorietste columnist van onze favorietste krant. Moet u zeker lezen. Lees daarom vooral: Maccabi-supporters kregen geen klappen omdat ze Joods zijn - Karin Amatmoekrim

Artikel 9.

Belangrijk voor een krant: de controverse niet schuwen. Laat het maar aan NRC om de controverse niet te schuwen hoor, bij NRC moet u wezen als u de controverse vol in het gelaat getuft wilt zien. Ook als het gaat om huidskleur, nee, juist als het gaat om huidskleur. Rascolumniste Sheila (een beetje krant heeft een Sheila) Kamer a man roeide met de riemen die ze had een fijnzinnig stukje in elkaar wat onze kijk op roeiverenigingen voorgoed heeft doen veranderen. Wij, jongens van én zonder kleur, zijn zelfs gestopt met roeien om mensen van ander ras aan te moedigen die lege plekken in het zinkende schip in te nemen. En zo ziet u dat in NRC, wars van wichtigmacherei, bikkelhard wordt opgeschreven waar het op staat: wat we nodig hebben is minder wit en meer kleur. Niet om de hete brei heen draaien, dat is óns NRC. Lees toch alstublief: Witte mannen in een boot - Sheila Kamerman

Artikel 10.

Artikel 10 alweer en dan begint de keuzestress. Nog iets over sport of misschien wel iets van Caroline de Gruyter, Carolien Roelants of Carolina Trujillo. Pff, wat lastig dit. Oké, ogen gesluierd en we kiezen voor een COMMENTAAR. NRC sprak zich namelijk als een van de eersten keihard uit vóór het keppeltje bij boa's. Met onze witte melkblikken in dit land zagen we helemaal niet dat keppeltjes voor andere bevolkingsgroepen ook gewoon neutraliteit betekent. Wisten wij veel? Nou, toen lazen we NRC, en waren ook wij om en pro-boa-keppel. Alle boa's een keppel als vast onderdeel van het uniform! Ook voor boa-bashers: Een hoofddoek voor een boa zegt niets over neutraliteit - COMMENTAAR

BONUS

Ja en dan bent u aanbeland bij de BONUS. Het besef dat alles eindig is daalt in en de Toine van Pepertranen branden in onze ogen. Na lang zoeken wilden we de BONUS eerst cancelen omdat we niks waarachtigs, niks interessants meer vonden dan die 10, maar toen zijn we toch iets dieper gaan graven in de archieven en vonden nog één artikel. We stuitten op een heus als cadeau aan te merken pareltje dat u als smakelijk digestief tot zich kunt nemen. Of niet als u al vol zit. Het artikel gaat in ieder geval over koloniën en de Kongo en is geschreven door iemand die er echt wat van bakt, niet alleen voor NRC begrippen. Enfin, lees en geniet, we hopen dat u blij bent met de cadeaus en misschien zien we u volgende maand dan wel weer voor 10 prachtige NRC-diamantjes die uw geest slijpen. Laatste Lees: Naar de Kongo met de tram; Museum voor Midden-Afrika in Tervuren - WFH

Alle cadeautjes uitgepakt? Krijgen wij dan een cadeautje terug?