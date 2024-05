Bij NRC Handelsblad houden ze enorm van diversiteit van opinies. Zo vinden ze de ene keer dit over Israël en de andere keer weer dat. Nu hebben ze iemand gevonden met een mening over de ideale Israëlische man. En u raadt het al, de ideale Israëlische man is niet iemand die vier dagen in de week gaat werken als de kinderen er zijn en die zich actief druk maakt over een rechtvaardige verdeling van de emotionele arbeid in een relatie. Nee. De ideale Israëlische man "is pas op zijn best als hij Palestijnen vermoord, vernedert, onderdrukt en uitkleedt". Zo zijn ze! Allemaal!