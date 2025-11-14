NRC wat doet u nu? "Een onthullend boek over hoe religie en racisme slavernij vormgaven in de islamitische wereld"
Huh? Wat? Echt? Serieus? Is 't heus?
Nu onze associatie met de islam
Wat een vulgair extreemrechts krantje! Een verbinding leggen tussen de religie van de vrede en slavernij en racisme? Walgelijk! De islamitische wereld wordt er via het excuus van een recensie over een recent verschenen en vertaald boek met de haren bijgesleept om belachelijk gemaakt, geridiculiseerd en vernederd te worden. NRC trapt op de islam, keihard en onverbiddelijk, stampt daarmee heel de religie en alle moslims diep de grond in. En niet alleen de islam van duizend jaar geleden. Nee, de islam van het recente verleden mag ook meedoen. Het stuk begint nota bene met een zin zo ijzingwekkend dat je meteen medelijden krijgt met de islam: "Hey slaaf, haal koffie voor me!" Lees die zin nog dertig keer en zeg ons dat die niet gaat over blanke kolonisten in Afrika, de Gordel van smaragd of de Nieuwe Wereld. Nou, volgens de betweters en islamofoben van NRC gaat dit over de islam. Een Libische strijder zou een 'zwarte kameraad' zo aangesproken hebben in tijdperk Khadaffi. Ronduit bot en zelfs mensonterend, om dit aan de islam te koppelen. Het kan allemaal maar in wat eens De Slijpsteen was, de krant van Hassnae Bouazza, Lotfi El Hamidi Carolien Roelants en Karin Amatmoekrim. Nu verworden tot een regelrechte SCHANDE.
Dit is een systematische slachting van religieuze proporties
