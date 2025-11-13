Allemaal van harte gecondoleerd met het tienjarige jubileum van die keer dat er in Parijs meer dan 130 onschuldige mensen om het leven kwamen door acute islamvergiftiging. We kennen allemaal nog wel de huiveringwekkende geluidsfragmenten, we herinneren de beelden van de vluchtende concertgangers die dode en halfdode vrienden in veiligheid proberen te slepen, we hebben de foto van de met lijken bezaaide concertvloer (NSFW) op ons netvlies, we zagen hoe die vrouw op het terras aan executie ontsnapte omdat het wapen weigerde, we zijn bekomen van de eerste schrik en we zijn nu ook wel bekend met de riedeltjes. Hoe de hele telefoonmap iedere keer weer van voren naar achteren wordt afgebeld om onze ziel te zalven met opbeurende praatjes over verbinding en zij aan zij staan en hoe mooi geloof ook kan zijn, hoe wetenschappers en sociologen met allerlei onderzoekjes proberen te duiden hoe het deze keer in godsnaam weer mogelijk kon zijn, hoe de buurman steevast koekjes bakt, hoe de regiotelevisie bij de moskee retorisch vraagt of zij het ook zo erg vinden en ach, misschien heeft Peter Vandermeersch wel een interessante take en wellicht kan Beatrice de Graaf ons nog iets vertellen over extreemrechts.

We kennen inmiddels ook wel de ontkenningen en het wegkijken dat het niets met religie te maken zou hebben, het bagatelliseren van de aanslag, het vinden dat 'wij' als 'Westen' het er toch ook wel zelf naar gemaakt hebben omdat we 'die mensen' zo 'kwetsen', dat Salah Abdeslam en z'n makkers toch vooral eenzame wolven geweest zouden zijn, dat Jesse Hughes van de Eagles of Death Metal toch ook wel nare dingen zei. We zijn bekend met het verdoezelen van het gigantische probleem waar grote steden als Parijs (ander voorbeeldje: Brussel) nog altijd mee opgezadeld zitten, we horen het goedpraten van alles wat er nog steeds mis is aan en we lezen nu ook wel het NOS-bericht waarin command-f 'islam', command-f 'islamitisch' en command-f 'moslims' welgeteld nul resultaten opleveren. Tien jaar geleden was er dood en verderf, en toen werd het stil. Jammer genoeg komt er altijd weer een volgende keer.