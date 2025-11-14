We worden altijd een beetje goor als er na de zoveelste uitzaaiing van islamvergiftiging weer iemand 'Imagine' over een stationspiano hengst en alle Pietjes en Klaasjes met het nieuwe boek van Rutger Bregman onder de arm in hun pamper plassen van puur geluk, maar dit keer mag het. Degene die You'll never walk alone (de hit van Lee Towers, gejat door Gerry & the Pacemakers) zingt is namelijk Jesse Hughes, eindbaas van Eagles of Death Metal. Het tearjerkergehalte is hoog, maar Jesse mag het. Jesse Hughes was de frontman van een snoeihard snoeiende rausrockband met Flying V's en hoog opgestapelde stacks van oversturende Oranges, die zalen in vuur en vlam zette, maar nu voor altijd herinnerd zal worden als Overlever no1 van Bataclan, en daarna godbetert nog werd gecanceld ook, omdat hij zei in welke hoek van het religieuze spectrum de bloeddorst gezocht moest worden. En nu zingt hij, als prominent slachtoffer van de willekeur, You'll never walk alone. Is dit nou zo'n voorbeeld van Wij Zijn Met Meer?