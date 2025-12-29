Docu over Somalische miljardenfraude Minnesota met niet-bestaande zorgbedrijven extreem viraal
Massale deportatie is de humane optie
74 miljoen views op Twitter en QT'd door JD Vance en Musk btw
De wereldwijd meest geliefde, rendabele gemeenschap staat er opnieuw gekleurd op. De minstens $9 miljard (noot: Somalië's GEHELE bnp is zo'n $12 miljard) aan gefraudeerde uitkeringen, toeslagen en subsidies voor huisvesting, 'zorg' en kinderopvang kreeg gisteren voor het eerst een gezicht. En wel omdat een Gen Z YouTuber deed wat Amerika's gehele medialandschap naliet: gewoon eens gaan kijken en vragen waar de zorgaanbieders en zorgontvangers zijn op gesubsidieerde zorglocaties bestierd door deze invasieve, clan-georiënteerde, extractieve moslimplaag.
Want dit is dus wat je krijgt wanneer je de minst verfijnde gemeenschap ter wereld neerzet in een snoepwinkel onder extreemlinks, Somalisch, Democratisch bewind door dit soort vrouwen: miljardenfraude die zó opzichtig is dat het een B-film zou misstaan. Hoe dat eruitziet? Talloze kinderdagopvangcentra zonder kinderen, talloze zorgaanbieders zonder zorgpersoneel of afnemers, een bijlescentrum genaamd "Quality Learing (sic) Centre - For Children Who Can't Read Good" en een kinderdagopvang en "Smoke Shop" onder 1 dak met dezelfde voordeur.
Wat ZE ervan kochten? "Luxury vehicles, residential and commercial real estate in Minnesota as well as property in Ohio and Kentucky, real estate in Kenya and Turkey, and to fund international travel" naar o.a. de Malediven.
In de bovenstaande docu ziet u o.a. hoe een groot gebouw met daarin VEERTIEN zorgaanbieders allemaal een LLC-titel op de deur hebben, en verder volkomen leeg staan. De Somalische mentaliteit is overigens dat het allemaal niet uitmaakt en daar bovendien alles mag, want zoals zelfs de jonge kinderen het daar al zeggen: "America is stolen land". En op 'gestolen land' is nu eenmaal alles geoorloofd vanuit dekoloniaal perspectief, ook al zijn zij nu de extractieve kolonisten. Maar sowieso ook, zoals een ervaringsdeskundige het zegt: "I’m not sure that most Americans understand that in large swathes of humanity, there is no actual concept of “fraud,” particularly fraud against the government. Instead, there is a belief in the virtue of getting away with what you can to help yourself and your tribe." Hey maar hoe ziet de nieuwe Staatsvlag van Minnesota er eigenlijk uit vraagt u?
Knap agendeerwerk overigens van YouTuber Nick Shirley, JD Vance en Elon Musk houden er al een dag niet over op. En als het meezit start dit de projecten van tientallen nieuwe burgerjournalisten die fraude blootleggen, al is het maar omdat het zoveel views oplevert.
Instant Update - FBI-directeur Kash Patel schrijft: "The FBI is aware of recent social media reports in Minnesota. However, even before the public conversation escalated online, the FBI had surged personnel and investigative resources to Minnesota to dismantle large-scale fraud schemes exploiting federal programs. (...) The FBI believes this is just the tip of a very large iceberg. We will continue to follow the money and protect children, and this investigation very much remains ongoing."
Bijlescentrum "Quality Learing (sic) Centre - For Children Who Can't Read Good"
Minnesota daycare spells 'learning' wrong and receives $4 million for 99 missing children.— jay plemons (@jayplemons) December 26, 2025
full @nickshirleyy video below pic.twitter.com/yXaZbFRGyz
Als je deze plaag wilt begrijpen voorziet het liberale raamwerk simpelweg niet
RE: Fraud in Minnesota— Cynical Publius (@CynicalPublius) December 27, 2025
I’m not sure that most Americans understand that in large swathes of humanity, there is no actual concept of “fraud,” particularly fraud against the government. Instead, there is a belief in the virtue of getting away with what you can to help yourself…
ze vrezen dit
Die staat wordt overdrachtelijk bestuurd door deze vrouw trouwens
🚨 WATCH: Deranged old white woman SCREECHES at journalist Nick Shirley for exposing Somali fraud in Minnesota, screams he’s “ICE”— Nick Sortor (@nicksortor) December 26, 2025
“DON’T OPEN UP! HE’S ICE!”
This is what suicidaI empathy looks like. She’s protecting people who HATE her and are STEALING her tax dollars
Leftism… pic.twitter.com/en5ggffNfZ
Lohol
You think that’s bad? Here in Ohio we have the daycare/smoke shop https://t.co/3OLeSKfRMQ pic.twitter.com/sq8IhVmJXk— Bryan Beal 🎧 (@bryanrbeal) December 28, 2025
Het juweel van de mensheid
Somalis really are the reductio ad absurdum of the lib position on immigration. Highest welfare use and lowest incomes and horrifying cultural practices (FGM) and openly hate America and funnel money to overseas terrorists on top of the billions of dollars in fraud. https://t.co/vzyNR2v5lA pic.twitter.com/tsGnX51wvT— arctotherium (@arctotherium42) December 28, 2025
De nieuwe vlag van Minnesota trouwens
What are the odds…— Libs of TikTok (@libsoftiktok) December 28, 2025
Minnesota has been conquered pic.twitter.com/HBrrhnDtm4
Meen je!
We’re providing $316 million in direct funding to boost pay for child care providers all while building a stronger child care system for middle class families. Learn more here: https://t.co/FkiDN1wI3c— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) October 20, 2023
Waar
There’s so much money out there and you’re not Somali enough to get it.— Siraj Hashmi (@SirajAHashmi) December 27, 2025
Allemaal extreem waar
NOW - Trump on Somali immigrants: "When they come from hell, and they complain and do nothing but bitch. We don't want em in our country. Let em go back to where they came from and fix it!" pic.twitter.com/UkJpIKkpnY— Disclose.tv (@disclosetv) December 2, 2025
Trump on Somalia:— Visegrád 24 (@visegrad24) December 4, 2025
“It’s not even a nation, it’s just people walking around killing each other”
🇺🇸🇸🇴 pic.twitter.com/dF1OEHk1Uk
En op 'gestolen land' is alles geoorloofd vanuit dekoloniaal perspectief ook al zijn zij nu de extractieve kolonisten
Somali girI in Minnesota: "We should not be illegal. This is stolen land." pic.twitter.com/MqoPa4ujzm— End Wokeness (@EndWokeness) December 22, 2025
