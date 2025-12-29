De wereldwijd meest geliefde, rendabele gemeenschap staat er opnieuw gekleurd op. De minstens $9 miljard (noot: Somalië's GEHELE bnp is zo'n $12 miljard) aan gefraudeerde uitkeringen, toeslagen en subsidies voor huisvesting, 'zorg' en kinderopvang kreeg gisteren voor het eerst een gezicht. En wel omdat een Gen Z YouTuber deed wat Amerika's gehele medialandschap naliet: gewoon eens gaan kijken en vragen waar de zorgaanbieders en zorgontvangers zijn op gesubsidieerde zorglocaties bestierd door deze invasieve, clan-georiënteerde, extractieve moslimplaag.

Want dit is dus wat je krijgt wanneer je de minst verfijnde gemeenschap ter wereld neerzet in een snoepwinkel onder extreemlinks, Somalisch, Democratisch bewind door dit soort vrouwen: miljardenfraude die zó opzichtig is dat het een B-film zou misstaan. Hoe dat eruitziet? Talloze kinderdagopvangcentra zonder kinderen, talloze zorgaanbieders zonder zorgpersoneel of afnemers, een bijlescentrum genaamd "Quality Learing (sic) Centre - For Children Who Can't Read Good" en een kinderdagopvang en "Smoke Shop" onder 1 dak met dezelfde voordeur.

Wat ZE ervan kochten? "Luxury vehicles, residential and commercial real estate in Minnesota as well as property in Ohio and Kentucky, real estate in Kenya and Turkey, and to fund international travel" naar o.a. de Malediven.

In de bovenstaande docu ziet u o.a. hoe een groot gebouw met daarin VEERTIEN zorgaanbieders allemaal een LLC-titel op de deur hebben, en verder volkomen leeg staan. De Somalische mentaliteit is overigens dat het allemaal niet uitmaakt en daar bovendien alles mag, want zoals zelfs de jonge kinderen het daar al zeggen: "America is stolen land". En op 'gestolen land' is nu eenmaal alles geoorloofd vanuit dekoloniaal perspectief, ook al zijn zij nu de extractieve kolonisten. Maar sowieso ook, zoals een ervaringsdeskundige het zegt: "I’m not sure that most Americans understand that in large swathes of humanity, there is no actual concept of “fraud,” particularly fraud against the government. Instead, there is a belief in the virtue of getting away with what you can to help yourself and your tribe." Hey maar hoe ziet de nieuwe Staatsvlag van Minnesota er eigenlijk uit vraagt u?

Knap agendeerwerk overigens van YouTuber Nick Shirley, JD Vance en Elon Musk houden er al een dag niet over op. En als het meezit start dit de projecten van tientallen nieuwe burgerjournalisten die fraude blootleggen, al is het maar omdat het zoveel views oplevert.

Instant Update - FBI-directeur Kash Patel schrijft: "The FBI is aware of recent social media reports in Minnesota. However, even before the public conversation escalated online, the FBI had surged personnel and investigative resources to Minnesota to dismantle large-scale fraud schemes exploiting federal programs. (...) The FBI believes this is just the tip of a very large iceberg. We will continue to follow the money and protect children, and this investigation very much remains ongoing."