SNEL NAAR DE KEUKENHOF VOORDAT DE CHINEZEN KOMEN
Ren, fiets, scheur, vlieg of kruip desnoods naar Lisse
Wat een mooie dag: de Keukenhof is weer geopend. En daar wilt u nu eenmaal heen, bloemenmens of niet. Het is immers het fleurigste alsook prettigste pretpark van Nederland. Mits er niet meer Chinezen dan bloemen aanwezig zijn. Derhalve hebben we een tip voor u: RENNEN. Ga er subiet (nu) heen voordat de Chinezen voet op Nederlandse bodem zetten, de Keukenhof overspoelen en eerder dan u de nalcissen kunnen strelen. Alleen deze eerste week kunt u nog de echte pret van ongestoord turen naar het groenste gras, een hyacint of de Fritillaria ervaren. Als u daar zo staat, hangend boven een tulp, kwijl uit uw mond, denkend: WAT EEN PRACHTIGE TULP ZEG, EN HELEMAAL IN BLOEI, FANTASTISCH, HEERLIJK RUSTIG OOK IN DE KEUKENHOF, zonder dat u aan de kant wordt gebeukt door een fototoestel en zonder dat u zich aan een potje selfiesticklimbo moet wagen, ja pas dán bent u volmaakt gelukkig. Pak vandaag daarom al de e-bike, por Arie uit zijn luie stoel en vertel buurvrouw Roos dat er korting is bij de souvenirwinkel. Alleen zo bezoekt u de Keukenhof veilig, rustig en Chineesloos.
Oké, niet iedereen gaat
