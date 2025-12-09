Schijtchinezen 'publiceren namen Nederlandse spionnen op vage Hongaarse site'
Nee lekker dan
Volgens Rob de Wijk en alle kenners van de geopolitiek die de hele dag op social media laten weten hoeveel ze van het wereldgebeuren snappen is het allemaal reuze stom dat Vincent Karremans de Chinezen heeft lopen piepelen met Nexperia, dus die zullen dit ongetwijfeld ook allemaal weer als eigen schuld dikke bult duiden, maar dat neemt niet weg dat die stomme rot-Chinezen weer een stomme rotstreek hebben uitgehaald. Volgens de Volkskrant hebben ze de namen van vijf Nederlandse agenten gepubliceerd "op een nieuwswebsite in het Chinees in Hongarije." Zoals Frank Snoeks zou zeggen: voor straf eten wij vanavond GEEN CHINEES.
Deze voor jullie!
