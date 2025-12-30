achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Serieus? 22 cm SNEEUW voor de Randstad?

oh boy

ONDER VOORBEHOUD. Landgenoten! Het wordt gruwelijk. Sla extra proviand in, haal water, aardappels, dekens, blikken soep en bonen, een campingaz-stelletje & MIJD DE RANDSTAD (maar dat moest u sowieso al doen). Het wordt BAR & BOOS. Enige manier om De Catastrofe van 2026 nog te voorkomen, is door heel veel vuurwerk af te steken en de atmosfeer te ontregelen, of zoiets. HELP!

Tags: sneeuw, randstad, winter, 2026
@Pritt Stift | 30-12-25 | 09:30 | 216 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.