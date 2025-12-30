Serieus? 22 cm SNEEUW voor de Randstad?
oh boy
Analyse EC oper 00Z. Sneeuw inferno voor de Randstad? De atmosfeer wordt onstabieler, met vochtige kou instroom op 1500 m tot -13C . Actieve sneeuwbuien trekken rond 3 Koningen het land op. Sneeuwdek vorming, met later matige tot zelfs strenge vorst opties! 🥶 #WINTER pic.twitter.com/vWvjwrKzzA— Michael vd Poel (@WeermanMichael) December 30, 2025
ONDER VOORBEHOUD. Landgenoten! Het wordt gruwelijk. Sla extra proviand in, haal water, aardappels, dekens, blikken soep en bonen, een campingaz-stelletje & MIJD DE RANDSTAD (maar dat moest u sowieso al doen). Het wordt BAR & BOOS. Enige manier om De Catastrofe van 2026 nog te voorkomen, is door heel veel vuurwerk af te steken en de atmosfeer te ontregelen, of zoiets. HELP!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ingezonden: WIJ EISEN HET PLATTELAND OP
Plattelandsjongere in de mail!
SNEEUW! IJZEL! FILE! Co de Geel!
Zomaar een ochtend
U krijgt: natte sneeuw en vorst
Of zoals dat in Nederland heet: nazomer
Maar gaat er "iets geks" gebeuren deze winter?
Te vroeg om te zeggen