Analyse EC oper 00Z. Sneeuw inferno voor de Randstad? De atmosfeer wordt onstabieler, met vochtige kou instroom op 1500 m tot -13C . Actieve sneeuwbuien trekken rond 3 Koningen het land op. Sneeuwdek vorming, met later matige tot zelfs strenge vorst opties! 🥶 #WINTER

ONDER VOORBEHOUD. Landgenoten! Het wordt gruwelijk. Sla extra proviand in, haal water, aardappels, dekens, blikken soep en bonen, een campingaz-stelletje & MIJD DE RANDSTAD (maar dat moest u sowieso al doen). Het wordt BAR & BOOS. Enige manier om De Catastrofe van 2026 nog te voorkomen, is door heel veel vuurwerk af te steken en de atmosfeer te ontregelen, of zoiets. HELP!