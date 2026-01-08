Zo moet dat er ongeveer uitzien, bij de / het KNMI, als ze overleggen of het Co de Geel, Co de Oranje of toch maar gewoon Co de Rood wordt. Hierbij open ik de vergadering, Noah, heb jij de voorspelling van HARMONIE (HIRLAM ALADIN Research on Mesoscale Operational NWP in Euromed)? En Klaassie, wat doet de ECMWF, waar zit het ensemble, hoe zit het met de controleberekingen en HIDDE waar blijven de dúmkes? Patricia, vertel jij ons iets over de staat van de atmosfeer, naar hoeveel hectoPascal kijken we eigenlijk en waarom kijken we ernaar? Geilbert, jij nog iets over het klimaat? Knalbert, wat heb jij aan temperatuurmetingen verricht in de pagode en in een Stevenson meethut op het KNMI-terrein De Bilt, tijdvak 1947-1950 en 2016-2018? Rambert, hoeveel octa's is de bedekkingsgraad? En NEE WE WETEN HET NOG NIET. Het gaat weer sneeuwen maar geen idee waar, hoeveel, hoe lang en welke code. Moeders houd uw dochters binnen, en laat ze zéker niet met de trein gaan.

Update 10:40 - It giet oan. Vrijdag Co de Oranje in het noorden. "In het noorden gaat het in de nacht naar vrijdag langdurig sneeuwen. Door de stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht en kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Hiervoor geldt vanaf middernacht tot vrijdagmiddag 12 uur in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden."