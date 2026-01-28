ALLES WIT IN NOORD-NEDERLAND
Daar wel!
In het Noorden van Nederland staat iedereen vanochtend op in een Nieuw Nederland, net als de rest van het land trouwens. Maar alleen de Noorderlingen staan daarnaast op in een wit Nederland, een volkomen wit Noord-Nederland. Alles is daar wit. Alles. Auto's? Wit. Fietsen? Wit. Straten? Wit. Wegen dan? Wit. Biobakken voor de deur? Wit. Het spoor kan toch niet... WIT. Bomen? Wit. De daken? Wit. De Martinitoren? Wit. Friesland? Wit. Gras? Wit. Terrassen: wit. Paarden? Wit. Muizen, die dieren zijn wit. Mergpijpjes, nog in de verpakking? Wit. HET LICHT, HET LICHT: wit dus. Zandbakken? Nu sneeuwbakken (wit). Piet de Vries uit Friesland die vannacht buiten sliep na ruzie met zijn vrouw Ymke Ymkema? Helemaal wit. Uw Noord-Nederlandse portiek: wit. Wat vinden ze in Noord-Nederland een mooie kleur trouwens? Wit. Witter dan wit? ja, wit, heel wit, en nog witter dan dat. Sneeuw? Wit natuurlijk. Heel Noord-Nederland? WIT!!! Echt alles wit? Ja, dus pas op voor gladheid. Code?
Wit GEEL! Stelletje mazzelaars mogen nog rekening houden met méér wit ook!
Het Westen mag het doen met truttige 'mist'
"Luguber"
Deze is luguber koud voor 10 februaar (GFS) pic.twitter.com/vEXQKwYyog— Marc Putto weerkundig strateeg / mediameteoroloog (@Weerprimeur) January 28, 2026
