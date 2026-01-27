We onderbreken het wachten op brekend politiek nieuws in het StamCafé voor brekend politiek nieuws: de formerende partijen zijn het vanavond op de welbekende HOOFDLIJNEN eens geworden over een coalitieakkoord, zo meldt de NOS. Ja wij snappen het wel hoor, het was óf geen slaap tot en met vrijdag of nu maar gewoon die vermaledijde financiële plaat ROND verklaren. En dat laatste hebben D66, VVD en CDA vanavond dus toch gedaan, waarmee de formatie in de nog beslissendere fase is gekomen dan die al was, namelijk die van de puntjes op de i. Tijd voor het landsbelang, dingen die wél kunnen, tien steden en meer van zulks. Mogelijk horen we snel meer over welke fantastische, capabele en misschien ook wel knappe D66-, VVD- en CDA-bewindspersonen ons land gaan besturen en maandag 23 februari op het bordes mogen aantreden voor Kabinet Jetten I. We wachten op het persmoment van de fractievoorzitters.

Update 22:21 - Vrijdag presentatie coalitieakkoord, als de fracties ook akkoord zijn.

Update 22:30 - Jetten heeft er zin an. Livestream HIER.

Update 22:31 - Vrijdag inderdaad presentatie coalitieakkoord, zegt Jetten. Hoopt andere partijen te kunnen overtuigen dat dit toch echt het beste is voor Nederland.

Update 22:34 - Yesilgöz wil niet zeggen of ze in het kabinet gaat zitten dus Yesilgöz gaat in het kabinet zitten.

Update 22:35 - Onderling vertrouwen heel groot, RTL bericht over vingerwijzen onzin volgens Jetten.

Update 22:36 - Goed er is een akkoord en meer dan dat, en wat ongemakkelijk gegiechel, kwam er niet uit. Maar zoals we hierboven al schreven: die mensen willen ook gewoon een keer op tijd naar bed (zie Jettens ogen) - morgen zal de zon vast wel weer schijnen. TOCH??

Update 23:45 - Er is een: TWEET. Van Dilan Yesilgöz, de rest slaapt al.

Update 00:22 - Letschert mag morgen ook nog wat doen!