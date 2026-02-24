Premier Jetten laat zich feliciteren en bedanken door Zelensky
Staatsman!
Morgen is het vier jaar geleden dat Rusland de grootschalige invasie van Oekraïne begon. Oekraïne strijdt dagelijks voor vrijheid. En de strijd in Oekraïne gaat over de veiligheid van heel Europa.— Rob Jetten (@MinPres) February 23, 2026
Op mijn eerste dag als premier belde ik met president @ZelenskyyUa, om hem ervan… pic.twitter.com/xEoMxZeL2h
Kijk, misschien is er wél bewust gekozen voor de situering en belichting van een Al Capone die de felicitaties en loyaliteitseed van een familiehoofd aan de buitengrens van z'n WAARDENGEMEENSCHAP in ontvangst neemt. Het is Robs eerste MinPres-video en ja je moet een keer aan de slag. Die jaarlijkse €3 miljard voor Oekraïne uit het coalitieakkoord vindt z'n weg oostwaarts ongetwijfeld, maar het Sociaal en Cultureel Planbureau is sceptisch over de haalbaarheid van Jettens binnenlandse voornemens. Maar wat maakt het allemaal ook als zelfs Modi Nederlands voor je begint te spreken.
Zelfs Modi spreekt voor de gelegenheid een woordje over de grens
Gefeliciteerd, Rob Jetten, met je nieuwe functie als premier van Nederland. India en Nederland hebben een uitgebreide relatie op allerlei gebieden. Ik kijk ernaar uit om nauw met je samen te werken om de groeiende banden tussen onze twee landen en volkeren nog meer kracht bij te…— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2026
eens
Iemands Twitter-account afpakken. Hoe ziek kun je zijn? pic.twitter.com/kfj5kxWko8— Owen (@Genuanceerdeman) February 23, 2026
Reaguursels
