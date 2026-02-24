Morgen is het vier jaar geleden dat Rusland de grootschalige invasie van Oekraïne begon. Oekraïne strijdt dagelijks voor vrijheid. En de strijd in Oekraïne gaat over de veiligheid van heel Europa. Op mijn eerste dag als premier belde ik met president @ZelenskyyUa , om hem ervan… pic.twitter.com/xEoMxZeL2h

Kijk, misschien is er wél bewust gekozen voor de situering en belichting van een Al Capone die de felicitaties en loyaliteitseed van een familiehoofd aan de buitengrens van z'n WAARDENGEMEENSCHAP in ontvangst neemt. Het is Robs eerste MinPres-video en ja je moet een keer aan de slag. Die jaarlijkse €3 miljard voor Oekraïne uit het coalitieakkoord vindt z'n weg oostwaarts ongetwijfeld, maar het Sociaal en Cultureel Planbureau is sceptisch over de haalbaarheid van Jettens binnenlandse voornemens. Maar wat maakt het allemaal ook als zelfs Modi Nederlands voor je begint te spreken.