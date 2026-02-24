achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Premier Jetten laat zich feliciteren en bedanken door Zelensky

Staatsman!

Kijk, misschien is er wél bewust gekozen voor de situering en belichting van een Al Capone die de felicitaties en loyaliteitseed van een familiehoofd aan de buitengrens van z'n WAARDENGEMEENSCHAP in ontvangst neemt. Het is Robs eerste MinPres-video en ja je moet een keer aan de slag. Die jaarlijkse €3 miljard voor Oekraïne uit het coalitieakkoord vindt z'n weg oostwaarts ongetwijfeld, maar het Sociaal en Cultureel Planbureau is sceptisch over de haalbaarheid van Jettens binnenlandse voornemens. Maar wat maakt het allemaal ook als zelfs Modi Nederlands voor je begint te spreken.

Zelfs Modi spreekt voor de gelegenheid een woordje over de grens

eens

Tags: Jetten, Zelensky, felicitatie
@Spartacus | 24-02-26 | 08:30 | 238 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Zelensky reageert op Trumps draai dat Oekraïne AL het bezette grondgebied terug kan winnen

Ja heel vreemd bericht gisteravond, waarin Trump volledig afstand lijkt te nemen van een mogelijk vrede door het bevriezen van de frontlinies.

@Spartacus | 24-09-25 | 08:30 | 371 reacties

Feynman en/of Feiten – Jetten123

Liever duizend minder regels dan tien mooie plannen

@Feynman | 06-09-25 | 20:25 | 205 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.