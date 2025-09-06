Het blijft bizar hoeveel prominente politici en media de impact van deze doorrekening jarenlang niet scherp hebben, en daardoor henzelf en ons voor de gek houden met allerlei onjuiste informatie . Wanneer je 100% van de Nederlandse stikstofuitstoot succesvol zou saneren, dan mag je nog steeds in bijna heel Nederland helemaal niets .

Wie wil weten waar de tien nieuwe steden van D66 na deze capitulatie kunnen komen, kan kijken op een kaartje uit 2023 vanuit ons ministerie van financiën. ( PDF p4 ) Daarop staat de 3% van Nederland die meer dan 25 kilometer van een natuurgebied ligt: stukje Zeeuws-Vlaanderen , stukje Noord-Groningen , stukjes West-Friesland en rond Oss .

PvdA, VVD en D66 werkten in Kok1 en Kok2 de Europese Habitatrichtlijn onbezonnen streng uit in hun Natuurbeschermingswet, dat door juridisch activisme escaleerde in het stikstofslot. Door onbesuisd 162 versnipperde Natura2000-gebieden aan te wijzen, kwam 97% van Nederland binnen 25 kilometer van zo’n natuurgebiedje te liggen.

Het duurt gemiddeld tien jaar om een woonwijk te ontwikkelen dankzij allerlei bezwaarprocedures over bijvoorbeeld 10% van een parkeerplek om 150 woningen te blokkeren . Roepen dat je de nieuwe verlosser bent door tien nieuwe steden te beloven is risicoloos, want je hoeft een paar kabinetsperiodes niets op te leveren. Een Hugootje .

Het maakt niet uit of je alle boeren uitkoopt, in het verlengde daarvan maakt het ook niet uit hoeveel boeren je uitkoopt. Het maakt niet uit welke boeren je uitkoopt. Je hoeft zulke plannetjes niet te lezen, want zelfs alle boeren uitkopen is niet genoeg. Buitenlandse depositie en meetcorrectie is meestal meer dan de KDW, dus zal onze natuur veranderen.

De minister van financiën heeft het stikstoffonds op slot gegooid, totdat de stikstofminister met een doelmatig plan komt. Dat is een onmogelijke missie, omdat wiskundig is aangetoond dat met de huidige modellen en regelgeving geen effectief plan bestaat dat leunt op Nederlandse maatregelen. Dit probleem heeft nul oplossingen.

Als 100% reductie hier niet genoeg is, dan hoef je een plan met 50 tot 80% reductie bij alleen Nederlandse boeren niet opnieuw door te rekenen om zeker te zijn dat het ook niet genoeg is. Er slaat zo veel buitenlandse stikstof neer dat onze natuur groener wordt, obesitas heeft en dichtgroeit. Dat een beetje vertragen kost tientallen miljarden.

Toch wordt elk plannetje om boeren kapot te maken binnen de media met gejuich ontvangen. Het zou een stap in de goede richting zijn. Alsof we bij de Olympische Spelen met de marathon meedoen en dan blij zijn dat we na een paar kilometer het stamcafé halen. Politici voeren nu campagne met stikstofplannen die weinig uithalen.

Boeren moeten eerst betalen om hun biologische mest inclusief ammoniak af te laten voeren. Direct erna moeten ze betalen om kunstmest gemaakt van aardgas aan te laten voeren. Ze moeten een tractor kopen die met een complex AdBlue-systeem de stikstofoxide-uitstoot verlaagt, met die tractor rijden ze ammoniumnitraat uit.

Voor iedereen die basale scheikunde een beetje begrijpt, ziet eerst biologische ammoniak van het erf rijden, en daarna synthetische ammoniak in kunstmest terugkeren. Het is zinloos om met Adblue een beetje stikstofoxide te voorkomen, want dat reageert in de natuur tot nitraat, exact hetzelfde nitraat dat in kunstmest zit.

Het zijn echt dezelfde moleculen, met dezelfde atomen inclusief dezelfde aantallen neutronen en protonen. Het zijn dezelfde bouwstenen van het leven. We zijn hier onze landbouw en economie kapot aan het maken met een set regels die elkaar scheikundig tegenspreken. Al dat onnodig gesleep en aardgasgebruik is kostbaar en milieubelastend.

Het stikstofmodel berekent per hexagoon (een paar voetbalvelden) hoeveel stikstof neerslaat. Dichtbij veel, en hoe verder weg, hoe minder. Als je een boerderij uitkoopt en je wil gebruikmaken van die stikstofruimte, moet de nieuwbouwflat precies op de plek waar de stal stond. Anders krijg je ook hexagonen met meer uitstoot, en dat mag niet.

Wat ik ook mis in deze discussie, is dat de Raad van State 18 december 2024 intern salderen heeft afgekeurd. Zelfs na de uitkoop van een boer moet nog steeds een nieuwe natuurvergunning worden aangevraagd, waarvoor geen stikstofruimte zal zijn vanuit de KDW. De echte stikstofcrisis begint nu pas, want dit geldt met terugwerkende kracht.

Wie oppositie wil voeren moet een opmerking uit 2019 van de belangrijkste milieuactivist eens goed lezen. Woningbouw heeft geen wezenlijke bijdrage aan de uitstoot. De woningbouw gijzelen met een stikstofslot om de belastingbetaler voor minimaal tientallen miljarden af te persen en boeren te demoniseren is pure politieke manipulatie.

UVRM eist een levensstandaard die hoog genoeg is voor huisvesting, dat kan louter zonder woningnood. EVRM eist eerbiediging van woningen, starheid rond natuur of bestemmingsplan is niet noodzakelijk, zeker niet tegenover primaire levensbehoeften. Onze grondwet: “voldoende woongelegenheid is onderwerp van zorg der overheid.”

Een simpele uitzondering op stikstof voor woningbouw ontbreekt, megalomanie over tien steden compenseert dat niet.