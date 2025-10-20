Rob Jetten heeft D66 (en zichzelf) in een nieuw jasje gestoken en dat staat hem blijkens de peilingen: goed. Stond D66 voorheen bekend als Europapartij, migratiefanclub en klimaatdrammers, en zou de lijsttrekker nooit aanschuiven bij VI, nu zijn het daar allemaal nationalisten, xenofoben en nog steeds klimaatdrammers, en schuift de lijsttrekker vanavond aan bij de Ringwinnaars van Vandaag Inside. The Times They Are A-Changin', zeggen Nobelprijswinnaars dan. Jetten is een PALINGPOPULIST, zeggen anderen. Na Frans en Geert kon Rob natuurlijk niet achterblijven. Dus daalt de D66'er van de hoogste echelons af naar het diepe riool van de Gewone Mensen, ook wel Het Volk, ook wel De Campingzender. Vraag is alleen of hij MEEGAAT in de, door het oude D66 zo gesmade, kroegpraat, vrouwenhaat, homohaat, transhaat en wat dies meer zij haat. Of dat hij Gijp toch nog even aanspreekt op Renate en Derksen op de Kaaghaat. Derde optie: de Rutte-weg en eindigen met een dildo voor je neus. En dan redt zelfs een podcast van niveau je partij-eer en het "Robmentum" niet meer. We trappen deze politieke week dus af met alweer een Topshow, mét Jetten, zónder allemansvriend Driessen.

Update - We trappen af met CHRIS WOERTS!!

Update - Jetten heeft ook echt de Rutte-look gestolen met zijn witte overhemd, zonder jasje en mouwtjes opgestroopt. De dildohelm lonkt.

Update - Derksen begint te likken: "Je had m'n schoonzoon mogen zijn".

Update - Derksen noemt Jetten VALSE NICHT. Hier zijn we dus voor ingeschakeld, sorry.

Update - Jack van Gelder under attack van Jetten om Kaagheks.

Update - Niet door elkaar nou jongens, het is geen debat!

Update - Kijk, meesterstrateeg en allround intellectueel Chris Woerts benoemd de Ruttificering van Jetten.

Update - Jetten probeert Derksen over de streep te trekken om op D66 te stemmen, blijven trekken!

Update - Nu wordt Renze erbij getrokken.

Update - Ja over dat debat hadden wij onze conclusies ook al getrokken hoor.

Update - Nu getouwtrek over het SBS6-debat van aanstaande donderdag. Trekken wij onze handen vanaf.

Update - Goh. Wilders blijkt ook áchter de schermen een volleerd cabaretier.

Update - Nou, vroege conclusie: ze zijn poeslief voor Jokkende Jetten en het zal wel gemoedelijk blijven. WINST voor Jetten in ieder geval.

Update - O wacht, O help, nu gaan ze over op De Inhoud.