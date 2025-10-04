D66 weigert pers
Bij een praatje van Kaag MORE LIKE AL-QAQ
De zaal waarin Sigrid Kaag praat over het midden-oosten is niet toegankelijk voor de pers #d66 pic.twitter.com/A72ETXSJrW— floor bremer (@floorbremer) October 4, 2025
Ja hallo het is hier geen Hamasland he. Alle goedwillende journalisten die de moeite hebben genomen naar Den Bosch te kachelen voor Gaapfest zijn door twee kale beukers tegengehouden aan de poort. Gebeurde bij een praatje van Sigrid Kaag over het Midden-Oosten. Chris Aalberts (ook behorend tot de unerwünschten) heeft in de wandelgangen opgevangen dat 'Dilan Yesilgöz belachelijk is gemaakt'. Heel verbindend allemaal weer. Snel weg daaro, peukie roken in de auto.
Een Kamerlid werd daarnet gevraagd waarom de pers niet naar binnen mag. Kamerlid kijkt snel de andere kant op. Tot zover de vrije pers bij D66 enzo.— Chris is erbij (@ChrisIsErbij) October 4, 2025
Van de D66-website (1)
Van de D66 website (2)
DIE VLAG MAG DUS NIET MEER HE JETTEN
Jetten prijst Timmermans om defensie en Bontenbal om de hypotheekrenteaftrek. Er zijn nog meer kansen. D66 gaat alleen in een kabinet met daadkracht en ambitie zitten. Daarom moet D66 groot worden. D66 wil het kloppende hart van die nieuwe regering zijn. Applaus. pic.twitter.com/3QlN02I02B— Chris is erbij (@ChrisIsErbij) October 4, 2025
