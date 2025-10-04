achtergrond

D66 weigert pers

Bij een praatje van Kaag MORE LIKE AL-QAQ

Ja hallo het is hier geen Hamasland he. Alle goedwillende journalisten die de moeite hebben genomen naar Den Bosch te kachelen voor Gaapfest zijn door twee kale beukers tegengehouden aan de poort. Gebeurde bij een praatje van Sigrid Kaag over het Midden-Oosten. Chris Aalberts (ook behorend tot de unerwünschten) heeft in de wandelgangen opgevangen dat 'Dilan Yesilgöz belachelijk is gemaakt'. Heel verbindend allemaal weer. Snel weg daaro, peukie roken in de auto.

Van de D66-website (1)

Van de D66 website (2)

DIE VLAG MAG DUS NIET MEER HE JETTEN

Tags: d66, congres, vrije pers
@Mosterd | 04-10-25 | 13:37 | 281 reacties

