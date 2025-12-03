De BBB (bekend van het opnemen van afsplitsers Derk Jan Eppink, Nicki Pouw, Lilian Helder en Agnes Joseph in de Tweede Kamerfractie) vindt dat het een zootje in de Eerste Kamer is geworden door al die afsplitsers (van BBB) en 'denkt over nieuwe Eerste Kamerverkiezingen'. Geen nieuwe verkiezingen waarin burgers mogen kiezen natuurlijk, want dan stemt er niemand meer op die BBBrutsers, maar nieuwe verkiezingen waarbij alle leden van de Provinciale Staten mogen proberen nu wel een keer op normale BBB'ers te stemmen. Het staat echt in de T., en senator Gert-Jan Oplaat durft zelfs met naam een toenaam te pleiten voor dit plan. "„Met al die afsplitsers doe je als Eerste Kamer eigenlijk geen recht meer aan de uitslag van 2023. Iemand stemt BBB en krijgt er een linkse eenling voor terug. Dat geldt voor andere partijen ook”, zegt BBB-senator Gert-Jan Oplaat." Wat je noemt: een gotspe. Als je er zelf zo'n enorme puinzooi van maakt pleiten voor een nieuwe kans voor: jezelf. Je moet het maar durven. Henk Vermeer zeg er eens wat van (oh nee die is druk met vuistjes maaien tegen mensen die stoute woorden gebruiken op BlueSky). Er is eigenlijk maar één oplossing. De Eerste Kamer moet kapot. En tot die tijd graag Gert-Jan Oplaat uit de Senaat trappen svp.