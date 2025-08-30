Mooi. BBB begint War on Dierenterroristen
KAMERVRAGEN
Het gloedjenieuwe partijbureau van de Boer Burger Beweging te Colmschate bij Deventer. Geniet er nog maar even van, want als het aan de dierenterroristen van Animal Liberation Front ligt, gaat binnenkort DE FIK ERIN. Bert Huisjes (lol) van De Telegraaf onthult vandaag wie er achter de nickname "Noah Alfer" schuilgaat. Een met kettingzagen bewapende dierenterrorist slash huisvader met semi-overheidsbaan uit Gelderland die kennelijk naar Oostappen Vakantieparken gaat. Een keurige knakker! Eentje die zelfs de acties van de meest bekende dierenterrorist Peter Jansen aka Vegan Streaker afwijst. "Want Peter wil alleen maar dingen in de fik steken." Caroline van der Plas (BBB) komt binnenkort met kamervragen, Adriaan B. komt binnenkort naar de Basisweg met een advocaat wegens """privacy-schending""" en daarna krijgen we het advies van de Raad van State dat het in de fik steken van partijbureaux gewoon moet kunnen.
Dierenextremisten richten pijlen op BBB en kondigen aan ons partijkantoor in de fik te steken. Adviseur provincie ook betrokken bij extremistische acties van Animal Liberation Front. Kamervragen onderweg. Lees hier artikel in de @telegraaf. https://t.co/IA81hv6ZW1 pic.twitter.com/DKqiW8nUxF— Caroline van der Plas (@lientje1967) August 30, 2025
"Dit is haat. Dit is angst. Dit is mijn werkelijkheid."
Ik krijg al maanden dit soort bedreigingen. Dit is geen ludiek protest, dit is terreur.— natuurlijkheidi.nl (@heidi_looy) August 30, 2025
Extreem-fundamentalistische activisten die letterlijk over lijken gaan
Wie denkt dat het “Robin Hood en zijn vrienden” zijn, vergist zich. Dit is haat. Dit is angst. Dit is mijn werkelijkheid pic.twitter.com/HwZdzYbHNw
