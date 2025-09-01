Mensen het is geen droom. Frank Rijkaart wordt uw nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Hij was in het verleden gedeputeerde van de provincie AC Milan. "Rijkaart was eerder beroepsmilitair, trainer van Barcelona en werkte als financieel rechercheur bij de politie." Of misschien halen we nu dingen door elkaar. De andere twee bewindslieden die BBB voordraagt hebben ook (rare) namen (Gouke Moes op Onderwijs en Eugène Heijnen als staatssecretaris van Fiscaliteit) maar zij zijn allang buitenspel gezet door Frank Rijkaart, niet te verwarren met de majestueuze koning die het balletje in 1995 naar Patrick Kluivert frommelde, die het ding achter die lelijke Sebastiano Rossi punterde. FRANK RIJKAART.