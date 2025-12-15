In werkelijkheid is het samenvoegen van omroepen in omroephuizen een beetje een suffe maatregel, die er weliswaar voor zorgt dat er wat IT en HR-afdelingen verdwijnen, maar het echte probleem - een wildgroei aan goedbetaalde managementlagen, programmering die eigenlijk beter bij de commerciëlen past - los je er niet mee op. Enniewee, het is een stap in de goede richting, en gelukkig hebben we op OCW Gouke Moes, die is immers van de BBB, bekend van kritiek op de NOS, kritiek op fictieve personages, en leveren. Wat schetst onze verbazing: in de Telegraaf loopt de halve Tweede Kamer, van GroenLinks-PvdA tot JA21, leeg over de benodigde hervormingen van de NPO. Krant haalt zelfs omroepbestuurders aan die ook verkondigen dat het eerder vandaag dan morgen moet (zij het anoniem, heel normaal allemaal, niets aan de hand verder). Maar ja, "Aan De Telegraaf laat mediaminister Gouke Moes (BBB) weten dat 2029, de eerstvolgende mogelijkheid om te reorganiseren, weliswaar nog ’haalbaar’ is maar ook ’erg ambitieus’." Dan komen die zo vurig gewenste (en ontoereikende) hervormingen er dus pas in 2034. Niet lullig bedoeld verder maar is het een idee om gewoon nu een beetje door te werken?