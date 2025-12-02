Je kunt zeggen dat het op de NPO nu wel erg veel over dat tweetje van Mona Keijzer gaat. Vorige week waren ze bij Pauw & De Wit verontwaardigd over dat tweetje van Mona Keijzer, bij het NOS Journaal verontwaardigd over dat tweetje van Mona Keijzer, bij Goedemorgen Nederland verontwaardigd over dat tweetje van Mona Keijzer, bij Nieuwsuur verontwaardigd over dat tweetje van Mona Keijzer en bij Powned verontwaardigd over dat tweetje van Mona Keijzer. Maar gelukkig heb je ook Eva, van de AVROTROS. Daar mochten gisteravond maar liefst vijf verschillende mensen iets zeggen over dat tweetje van Mona Keijzer. Aan de ene kant had je Giselle van Cann (niks) van de NOS die zich uitsprak tegen dat tweetje van Mona Keijzer, aan de andere kant had je Ron Fresen (oud-NOS) die zich uitsprak tegen dat tweetje van Mona Keijzer, en er nog even op wilde wijzen dat uit allerlei onderzoeken die eigenlijk heel ergens anders over gaan blijkt dat de meeste mensen tegen dat tweetje van Mona Keijzer zijn, Joost Vullings sprak zich daarentegen uit tegen dat tweetje van Mona Keijzer, Mattie Valk bemoeide zich met het gesprek door zich tegen dat tweetje van Mona Keijzer uit te spreken, waarna die ene knakker die bijna hetzelfde heet als Maarten van Rossem die heel lang Mark Rutte heeft geholpen met liegen zich uitsprak tegen dat tweetje van Mona Keijzer. Gelukkige liet interviewster Eva Jinek door haar vragen juist weten dat ze erg tegen dat tweetje van Mona Keijzer was. Maar hee, dat was dus maar een tweetje.