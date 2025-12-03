Zomergasten weg. Rail Away weg. De Joodse Raad weg. Draadstaal weg. Kassa weg. First Dates weg. Studio Voetbal weg. Opium op Oerol (geen idee dat dat mocht, red.) weg. Zondagochtend Concert weg. Het Mooiste Meisje Van De Klas weg (met een ander). De Rijdende Rechter weg. We willen maar zeggen: de bezuinigingen bij de NPO HAKKEN ERIN. Maar gelukkig is er ook iets waar juist NIET op wordt bezuinigd. Ra ra politiepet.

A) Lunchpakket Astrid Joosten

B) Beveiliging Ron Boszhard Fanclubdag

C) Stomerijkosten witte onderbroeken Francisco van Jole

D) Schrijversteam Sinterklaasjournaal

E) Talkshows talkshows talkshows

F) Sterren op het Doek met Özcan Akyol

G) Salarissen omroepdirecteuren

H) Geen idee hoe het met A t/m E zit, maar in ieder geval G

I) Het is H

J) Anders, namelijk...

ANTWOORD NA DE BREEK