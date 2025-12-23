Aardappelen. De Klaas Vaakjes van Moeder Aarde, en dan bijna even lekker als die uit uw oog. Twee jaar geleden was er TOTALE PANIEK omdat het een maand niet had geregend - aardappelen duur. Nu is er TOTALE PANIEK door goede oogst, veel aanbod, maar lagere vraag - aardappelen goedkoop. Heeft vooral te maken met inflatie, waardoor fastfoodketens ('Amerikaanse restaurants') minder bezoekers hadden en minder aardappelen inkochten. Immers, boven de rivieren maak je patat van aardappelen, onder de rivieren maak je friet van aardappelen. Die knakkers zijn nu zo goedkoop, dat boeren ze zelfs gratis weggeven. De beste aardappelen? Onderstaande zak, bij de Duitse delicatessenwinkel Aldi. Colomba, 4 kilo, 95 cent. Proost.