Gaat WEER los in Libanon met de tweede ronde van die gruwelijke piepersaga: opnieuw zijn er meldingen van ontploffende communicatiemiddelen, racende ambulances, vliegende handen, allround ellende. "Devices in cars, motorcycles, and people’s hand are exploding." De meeste Vlugge Japies zullen hun piepers inmiddels toch wel van de hand (padum) gedaan hebben. Desalniettemin: "Countless new explosions", claimt Faytuks. LIVESTREAM van Beiroet hiero, timelapse met explosies ook al online. Later meerrrr.

Update 16:22 - Mogelijk walkietalkies in plaats van piepers

Update 16:40 - Beeld hiero, blijkbaar van een door Hezbollah georganiseerde begrafenis voor een martelaar, waar het nu dan ook weer ellende is

Update 16:43 - Volgens lokale media ook laptops en telefoons, lol

Update 16:48 - Meer fotomateriaal van ontplofte zaken hierrrr.

Update 16:49 - "Multiple cars alight, apartments on fire -- more injuries. Hospitals filling up again." Sjonge jonge

Update 16:51 - Eerste berichten: zeker drie doden en meerdere gewonden

Update 16:54 - Volgens Reuters gaat het om 'hand-held radios' en dat vertalen we inderdaad maar naar walkietalkies: "Hand-held radios used by Hezbollah detonated late on Wednesday afternoon across Lebanon's south and in Beirut's southern suburbs, a security source and a witness said, further hiking tensions with Israel a day after similar explosions launched via the group's pagers."

Update 17:03 - Wacht wat: "Solar energy system also exploded in a number of homes in southern Lebanon, Lebanese News Agency reports."

Update 17:10 - Nieuwe cijfers: 100 gewonden. Ondertussen heeft Assad in Syrië besloten de radio's, portofoons en andere draagbare communicatiemiddelen maar gewoon weg te mieteren. Tsja, dat krijg je dan

Update 17:12 - NIEUWE VIDEO waarin een kettingreactie aan ontploffingen te horen is

Update 17:15 - Bronnen van Axios: "'The goal was to convince Hezbollah that it is in its interest to disconnect itself from Hamas and cut a separate deal for ending the fighting with Israel regardless of a ceasefire in Gaza', the source said. The two sources added that the decision to conduct the second attack was also driven by the assessment that Hezbollah's investigation into the pager explosions would likely expose the security breach in the walkie-talkies."

Update 17:17 - Hezbollah-leden van de Veiligheidsregio Utrecht kunnen opgelucht ademhalen. Hun piepers zullen (waarschijnlijk) niet ontploffen. "Volgens de VRU is er geen reden tot zorg en zullen de piepers niet exploderen." Waarvan akte.

Update 17:57 - 9 dood en meer dan 300 gewond, communiceert Libanon nu. Ongekend