7 oktober 2023, zoals er ook 7 oktober 2022 was, en 7 oktober 2021 en al die andere 7 oktobers, met vorig jaar op 7 oktober: raketaanval op Israël, Hamas-terroristen over de grens. Omdat we hier op GS onomwonden waar- en werkelijkheid (en videobeelden) laten zien val je met de neus in de boter, in de gruwelijkheden, in de ellende en de waanzin, met vrouwen die bebloed en met omgeknakte benen in pick-ups worden gesmeten, omaatjes die in golfkarretjes door het spookhuis worden geparadeerd, geliefden die uit elkaar worden getrokken en door lachengierenbrullende beesten naar de hel worden vervoerd, raketwerpers door voorruiten van nietsvermoedende automobilisten, kinderen die overhoop worden geschoten, feestgangers die zo erg worden toegetakeld dat het vluchthok wel lijkt op een pan pastasaus, doodsbange mensen die in en uit Dixi's worden geschoten, smekende meiden die in koelen bloede worden geëxecuteerd en dat zijn dan nog maar de 'normale' verhalen. Vrouwen verkracht en verminkt, onthoofdingen, brandstichtingen met vernietigend resultaat, een kwispelende hond (!) die zonder pardon wordt afgeknald, jubelende en Allah prijzende terroristen sleurend en sjorrend met soldatenlichamen, alsof het vuilniszakken zijn.

En nu, een jaar verder, gaan de volgevreten natuurwijngrieten aangespoord door Antifa-engbekken en andersoortig gajes de stationnetjes in vóór Hamas. Figuren die zijn opgegroeid in Amsterdam-Zuid, of daar in ieder geval wonen, lekker veilig, en géén idee hebben hoe het is om te wonen tussen landen met milities waarbij een van de belangrijkste doelen toch is: joden afmaken. 80 jaar lang knikten we plechtig Nie Wieder, en nu zitten we in deze maffe maatschappijcultus waarin UvA-studentjes liedjes zingen over joden, deze joden zich hartstikke onveilig voelen in eigen stad, allerlei randfiguren op pleinen en stations staan te toeteren dat 7 oktober helemaal niet zo erg was én in het allerduisterste hoekje van de hel zit klimaatactivistisch LHBTI-links From the River to the Sea salonfähig te maken, steeds ietsje meer en steeds ietsje verder, als het even kan in een column in de Volkskrant - grappig genoeg zijn dat precies de lui die in die islamitische doodscultus als eerste van het dak gestraald worden.

7 oktober, de reacties. Hebben we nog een beetje fatsoen hiero? Nou, we hebben de lijder van Hezbollah Nederland, Stephan van Baarle, die heel dapper (reacties uit) schrijft: "Vandaag hekel ik het wegkijken van de Israëlische oorlogsmisdaden in de politiek." Nee lul, niet vandaag. We hebben Frans Timmermans, die twee tweetjes normaal doet en dan drie tweetjes decorum verliest: JA MAARRRRRR ISRAËL IS OOK WEL ÉRG STOM. Rob Jetten, die in een door zijn mediateam zorgvuldig uitgedacht stukje politieke prietpraat zieltjes probeert te winnen op LinkedIn (!). We zijn een beschaafde maatschappij, een gaaf land, goed volk en weldenkende mensen, maar het vernislaagje is (zelfs vandaag) wel heel erg dun - van de UvA-grietjes, tot deze politici, tot cartoonisten, tot media, tot de stad, tot de wijk, tot "mensenrechtenorganisaties", tot burgemeesters, tot wandelaars, tot televisiesterren. Want ja. "De joden hebben er wel een beetje om gevraagd."