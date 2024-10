Komt een Jood in Slotervaart. Hahaha! Nee natuurlijk niet gek.

Iets heel anders: ze maken 0,3 procent van de bevolking uit maar ontvangen bijna een kwart van de discriminatoire scheldkanonnades op het internet. Drie keer raden. Auteurs van literaire fictie? Nee? Hm. Eens even kijken. Islamieten? Ook al niet? Wacht, wacht, puntje van m'n tong - de Joden!

Volgens dit rapport is het aantal meldingen van online antisemitisme sinds 7 oktober met 48% toegenomen. Nou dat is best een flinke stijging. Het zal wel ergens exemplarisch voor zijn maar wij weten bij god niet waarvoor. Ingewikkeld allemaal. Gelukkig zitten de trendwatchers van het Algemeen Dagblad bovenop de materie: "Het dragen van een keppeltje in de binnenstad is riskant geworden."

Intussen roert ook de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding zich. Er is bijvoorbeeld een samenwerking met Unesco, 'waardoor mensen die op het woord Holocaust googelen als eerste resultaat een feitelijke beschrijving krijgen over wat er is gebeurd.' Mensen die op de Holocaust googlen. Unesco. Feitelijke beschrijving. Eerste resultaat.

Wat voeren we toch een achterhoedegevecht.