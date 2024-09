Zit dus als volgt: de islam is in tegenstelling tot het jodendom (wetgevend, niet expansiegericht) en het christendom (expansiegericht, niet wetgevend) een wetgevende én expansiegerichte religie, en dat is de reden dat het bijna overal waar het aardt een concurrerende sociale orde vormt. En de hoofddoek is daarvan een symbool dat dit theocratische hyperpatriarchaat zijn vrouwen oplegt, omdat het mannelijke seksualiteit als "explosief en disruptief" beschouwt en het de verantwoordelijkheid voor het beteugelen daarvan niet bij de man, maar bij de vrouw legt.

Maar alle bedenkingen tegen het bovenstaande fenomeen zijn dus """islamofobie""" en worden deze week in Amsterdam met de boven- en onderstaande billboards BESTREDEN. 0 keer raden wie u na de breek aantreft.