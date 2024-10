De genocide op de Palestijnen in Gaza moet stoppen! 💔 Op zaterdag 5 oktober is er een protestmars in Amsterdam (14:00 uur, de Dam) En op maandag 7 oktober zijn er om 18:00 uur sit-ins op de volgende stations: Alkmaar Amsterdam (18:30) Breda Den Bosch Eindhoven Enschede… pic.twitter.com/Ry3Gjr02I4

Hoe zit het eigenlijk met die 'nationale staking' op 7 oktober? Nou, die lijkt niet echt van de grond te komen. De grootste aankondiging op Instagram kreeg een magere 2400 likes en wij vragen ons ten zeerste af hoeveel van die 2400 daadwerkelijk een werkgever hebben. Nee, ze gooien het over een andere boeg! Ze laten 7 oktober lekker voor wat het is gaan weer eens de stations bezetten. Op zeker 13 Nederlandse stations wordt een sit-in gehouden tegen "een jaar genocide" en vooral tegen het bestaan van Israël. Omstreeks 18:00, een jaar nadat ze in Israël zo ongeveer toekwamen aan het tellen van de door Hamas verminkte lichamen. Uiteraard is Asha ten Broeke, de grootmoefti van regressief links, ook van de partij. Die is trouwens nijdig over de pro-Israël-demo die op 7 oktober op de Dam wordt gehouden (en waardoor de pro-pallies naar de stations moeten uitwijken), en lijkt nog even te willen benadrukken dat de 1200 Israëlische doden echt een stuk minder erg zijn. Deelnemers aan de Israëldemo die na 18:00 de trein naar huis willen pakken, kunnen op Amsterdam Centraal direct geconfronteerd worden met de intifadajugend. In Amsterdam begint de sit-in namelijk speciaal een half uurtje later. Dat kan alleen maar goed gaan.