Het schijnt in Den Haag weer eens reuze spannend te zijn, maar in alle eerlijkheid: wij voelen hem niet. Natuurlijk, eerst was er een deadline van 11 april, toen was er een slag om de arm, gisteren zouden ze er wel uit komen, gisteren zeiden ze dat het vandaag moest lukken en vandaag zeggen ze dat ze er morgen echt wel uitkomen. En oh ja, de verschillen zijn echt gigantisch. Maar de eerste slappe compromissen zijn al gelekt, NSC wil geen nieuwe verkiezingen, BBB wil geen nieuwe verkiezingen, de PVV wil geen nieuwe verkiezingen en de VVD lijkt nog eventjes te willen wachten met nieuwe verkiezingen. Dus morgen zullen ze er wel uitkomen. Of anders overmorgen. En anders kopen ze nog wel meer tijd. Die Voorjaarsnota loopt niet weg (maar de kiezers wel). En gebeurde er dan verder helemaal niks in Den Haag? Nou dat ook weer niet want we krijgen, wellicht, na onderzoek, maar toch hopelijk binnenkort, als het aan het kabinet ligt, een wet tegen het dragen van bivakmutsen op demonstraties. Hatsee.