Ja dit plaatje hierboven is dus geen echte Telegraaf-kop (maar een pastiche naar aanleiding van deze hetze en deze hypocriete lobby) maar dit is helaas wel hoe het echt zit. De NOS meldt namelijk: "Het kabinet zou een oplossing hebben gevonden voor het btw-probleem. Het gaat daarbij om de btw-verhoging op theaters, musea, boeken en sport die in november voorlopig van tafel ging door toedoen van de oppositie. Het gat van 1,2 miljard euro in de begroting dat daardoor ontstond, zou nu worden opgevuld door de inkomstenbelasting minder te verlagen dan gepland, zo valt te horen rond de onderhandelingen."

Dat betekent dus dat ALLE huishoudens in Nederland het in hun portemonnee gaan voelen dat het kabinet alsnog btw-korting geeft op theaters, boeken, kranten (die daarvoor in de krant liepen te lobbyen) en allemaal andere dingen die montuurloos brildragend Nederland belangrijk vindt. Dat kost dus 1,2 miljard per jaar en die wordt van UW belastingkorting afgetrokken. Er zijn in dit land iets meer dan 8,3 miljoen huishoudens, dus dat is zo'n 145 euro per huishouden, en laten de sterkste schouders in dit land nou altijd de zwaarste lasten dragen dus dat worden HONDERDEN EURO'S voor HARDWERKENDE GEZINNEN alleen maar om LINKSE HOBBY'S te betalen.