Zo. Nu eerst even NRC lezen, want een artikel met een niet per se ter zake doende foto van Tatjana Simic erin verdient altijd aandacht. Maar de inhoud ook. Want het blijkt dat Bavaria, bekend van bier en leutige stunts met die al even leutige Klaas Dijkhoff, zich ook ontzettend leutig bemoeit met ons belastingstelsel. Dat mag natuurlijk gewoon, maar het staat wel even smerig als blik zoetig bier waar je al tijdens het drinken een kater van krijgt (okee het is niet zo vies als Oranjeboom, maar daar is dan ook wel alles mee gezegd). Zeker als CDA, VVD, PVV, ChristenUnie, FvD, BBB, SGP, Groep van Haga en JA21 voor een amendement stemmen dat ervoor zorgt dat hele rijke eigenaren van hele grote bierbrouwerijen een extra belastingvrijstelling krijgen, die eigenlijk bedoeld is voor kleine familiebedrijven die niet failliet willen gaan zodra kinderen het van hun ouders overnemen. Zin in bier nu.