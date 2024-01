Klaas Dijkhoff is de nieuwe Hans Wiegel qua Haagse terugkeer boven de markt laten hangen. Het Orakel uit Breda heet in deze Bavaria bierreclame dus Kroonprins, ja we snappen 'm. Het is trouwens géén grap dat er een politieke lobby losbrak toen minister voor lagere scholen Dennis de Schreeuwer (ook VVD) vorig jaar de suggestie deed carnaval te verzetten voor een of andere schooltoets. PVV, SP, CDA en D66 gingen helemaal Deep State en even later moest Wiersma buigen om daarna de deur achter zich dicht te slaan. Dijkhoff pakt desondanks alle shine nu dus dat belooft nog wat te worden voor Dilan Yesilgöz deze zaterdag.