Drie jaar op rij wist het CDA de VVD qua affaires voor te blijven maar de ban is in 2023 (ondanks een goede start) gebroken: de liberalen hebben hun titel als meest corrupte partij van het land weer terug. Dat betekent dat ze als vanouds (het vorige decennium zeg maar) met de meeste affaires de Politieke Integriteitsindex aanvoeren. Nieuwe nummer twee is Forum voor Democratie. Baudet en z'n boys boeken een record in een record: de meeste affaires in verhouding tot het aantal actieve politici. Die hoogste schandaaldichtheid is niet verrassend als je hele fractie geschorst wordt wegens maaltijdboxen.