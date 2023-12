Tirannie, kent u die uitdrukking? Dat is bijvoorbeeld als je als tegenstander van een zittende president zonder eerlijk proces gevangen genomen wordt, uitgehongerd en naar een onbekende plek wordt gebracht zodat zelfs je eigen advocaat niet meer weet waar je bent en of je überhaupt nog leeft. Of het is dat je naast je fulltime baan als Kamerlid ook nog geld verdient met het verkopen van maaltijdboxen, je die inkomsten niet vermeld in een daartoe bedoeld register, en je dan een week lang het woord niet mag voeren in Kamerdebatten waar je toch al nooit kwam. En verder feliciteren wij alle Kamerleden met het feit dat ze in hun tweede week de Forumboys alweer een nieuwe slachtofferkaart hebben gegeven.