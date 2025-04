Hee! Een brief van JenV-minister Van Weel over GEZICHTSBEDEKKENDE KLEDING bij demonstraties. Die was bij dit debat gevraagd om eens te kijken of we niet iets kunnen doen aan al die idealisten die voor het helpen van de kindjes in Gaza zo nodig een bivakmuts of tot boerka gemaakte keffiyeh nodig denken te hebben. Die zeggen dan dingen als 'huuu waarom moet de overheid mij kunnen herkennen als ik tegen ze demonstreer?!1', maar in werkelijkheid dient de gezichtsbedekking natuurlijk maar voor 1 ding. Het hoort er zo langzamerhand bij. Een middagje anoniem demonstreren, maskertje op, paar miljoen schade aanrichten en ongestraft wegkomen. Dat wil het kabinet dus VERBIEDEN. Gewikkeld in een saus van 'demonstratierecht is een GROOT GOED' (je moeder is een groot goed, red.) zegt de minister dat er gewerkt wordt aan een wetsvoorstel waarmee gezichtsbedekking bij demonstraties verboden wordt tenzij een gemeente in specifieke gevallen ontheffing verleent. Overigens is de aankondiging een (zoveelste) MAJOR W voor Joost Eerdmans, die bij de APB van vorig jaar al om dit verbod vroeg in een motie. Het duurt nog even voor de boel naar de Kamer gaat, want het kabinet wacht nog op een onderzoek van het WODC over demonstratierecht. Rest natuurlijk de vraag: mag een varkensneus straks nog wel??